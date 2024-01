Tielt voert zeven aanpassingen door aan mobiliteitsplan: “Geluisterd naar burgers, maar kind met badwater weggooien doen we niet”

Tielt voert zeven concrete aanpassingen door aan mobiliteitsplan. Zo gaat de verbinding van de Europalaan met de Felix d’Hoopstraat weer open, maar vanuit de Beneluxlaan zal straks enkel nog richting de Europalaan gereden kunnen worden. Of de ingrepen ook zonder het protest zo snel uitgevoerd zouden worden? “We hebben het evaluatieproces toch wat vlugger in gang gezet dan gepland”, geeft schepen Byttebier toe.

Sinds het nieuwe mobiliteitsplan in voege ging op 16 december kreeg het stadsbestuur wel wat tegenwind te verduren. Niet alleen op sociale media. De stad ontving tientallen e-mails en een petitie met 2.000 handtekeningen. “Begin december al zijn we gestart met het bundelen van alle opmerkingen, terwijl er in het kernwinkelgebied een bevraging georganiseerd werd bij de handelaars. Toen al was duidelijk dat er bepaalde zaken aangepast zouden moeten worden”, zegt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V), die nog eens onderstreept dat het om een testfase ging.

“Den Bek werd weliswaar veiliger voor fietsers, maar er was de perceptie van een grote omrijtijd en we zagen een te sterke daling van de verkeersleefbaarheid in de centrumstraten door de vele personenwagens. Dat alles werd de voorbije weken grondig geëvalueerd en doorsproken. Op alle individuele opmerkingen gaan we niet in, maar we passen wel enkele circulatiemaatregelen aan.”

Betonblokken verdwijnen

Dus ging het stadsbestuur terug aan de tekentafel zitten met studiebureau Vectris en werden enkele ingrepen teruggeschroefd. Specifiek voor Den Bek werd een aangepast voorstel uitgewerkt. “De betonblokken verdwijnen, maar we houden de Beneluxlaan autoluw en vermijden sluipverkeer door de knip achteruit te schuiven”, legt mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) uit. “Verkeer uit de Beneluxlaan zal enkel nog richting Europalaan kunnen rijden en niet meer richting Felix d’Hoopstraat. We verwachten dat het draagvlak voor deze maatregel veel groter zal zijn dan voor de volledige knip.”

De nieuwe situatie aan den Bek. De zwarte stippen zijn paaltjes. Onderin in beeld staan op dit moment de betonblokken. © GF

De tweede grote aanpassing is dat de Ramestraat terug tweerichtingsverkeer krijgt, iets waar de de handelaars van het kernwinkelgebied vragende partij voor waren. “Om sluipverkeer uit de Kortrijkstraat richting Rameplein tijdens de spits te vermijden, voeren we wel beperkt eenrichtingsverkeer in het stukje van de Sint-Jansstraat, tussen de Europalaan en de Kalverstraat, in de richting van de Markt. Bijkomend voordeel is dat het kruispunt van de Sint-Jansstraat en de Europalaan veel veiliger wordt (dat kruispunt staat al langer bekend als onveilig – red.) omdat er geen wagens meer kunnen oprijden uit de richting van de Sint-Jansstraat.”

“De rijrichting rond het Hulstplein wordt omgedraaid zodat de Karnemelkstraat minder verkeer te slikken krijgt”

Nog nieuw is dat de Nieuwstraat terug tweerichtingsverkeer wordt, al wordt er ter hoogte van zorgcentrum Adagio wel een verkeersremmer gecreëerd. Verder wordt de rijrichting in de Vijverstraat terug omgekeerd en wordt het doorgangsverbod tussen de Sint-Pieterskerk en de Ieperstraat opgeheven. Zo wordt de Kistestraat ontlast. De rijrichting rond het Hulstplein wordt omgedraaid zodat de Karnemelkstraat minder verkeer te slikken krijgt en tot slot wordt het deel van de fietszone op het Maczekplein langs de Europahal ook terug tweerichtingsverkeer. De stad mikt op begin februari voor de aanpassingen.

Andere maatregelen behouden

Of de ingrepen ook zonder het protest zo snel uitgevoerd zouden zijn? “We hebben het evaluatieproces wat vlugger in gang gezet dan gepland”, geeft Byttebier toe. “Maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan. Dit is een proces van jaren geweest. Fietsers en voetgangers in Tielt zijn nog steeds veel beter af dan aan het begin van deze legislatuur. We hebben geprobeerd om de grootste gemene deler te vinden en ik denk te kunnen zeggen dat we daar in geslaagd zijn.”

Schepen Pascale Baert (Iedereen Telt) vult aan: “We hebben geluisterd naar de stem van de mensen. Maar niet alleen naar de stem van de luidste roepers, want het kind met het badwater weggooien doen we liever niet.” Schepen Byttebier geeft nog mee dat alle andere circulatiemaatregelen, de knip aan het Polenplein en de zone 30 behouden blijven. Waar mogelijk zullen de voetpaden in eenrichtingsstraten verbreed worden.