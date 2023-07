Thomas Wielfaert van nieuwe partij L99 Brugge doet opmerkelijke suggesties voor mobiliteit rondom stadion: “Twee fundamentele problemen aanpakken”

Met onder meer een intensief gebruik van de participatieve navigatie-app Waze, tijdelijk eenrichtingsverkeer, meer gebruik van randparkings en op termijn – bij de realisatie van het nieuwe Club Bruggestadion – een grotere parking op de stadionsite zelf, wil de nieuwe politieke partij L99 Brugge de mobiliteitssituatie op matchdagen in Sint-Andries fel verbeteren. Het zijn ideeën die uit de koker komen van Thomas Wielfaert, de oprichter van de groep Brugse Mobiliteit Anders die zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen verkiesbaar stelt via L99 Brugge.

Met een breed en uitvoerig uitgewerkt plan – er zou zo’n drie jaar aan gewerkt zijn – om de mobiliteit en leefbaarheid op voetbalwedstrijddagen in Sint-Andries te verbeteren, maakt Thomas Wielfaert (31) zijn entree in de Brugse politieke arena. Al is Wielfaert in politieke middens zeker geen onbekende. De man bestookt de beleidsvoerders immers graag met mails en gerichte Facebookberichten waarin hij aandacht vraagt voor problematische verkeerssituaties. Wielfaert wil nu echter meer doen dan aan de zijlijn staan roepen en besloot om zich politiek te engageren. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar stelt hij zich verkiesbaar via de door Kurt Lycke en Guy Brunet opgerichte nieuwe partij L99 Brugge. “Het plan dat we hebben opgesteld is zowel gericht op de huidige situatie met het Jan Breydelstadion zoals we het nu kennen als op de situatie waarbij er op dezelfde site een nieuw stadion zou komen voor zo’n 40.000 mensen”, verduidelijkt Thomas Wielfaert. “Met het huidige stadion zijn er twee fundamentele problemen die de leefbaarheid van de buurt aantasten: de files van en naar het stadion en de parkeeroverlast in de omgeving. Een eerste cruciale stap is het doeltreffend aanpakken van foutparkeerders. Hierbij richten we ons vooral op mensen die echt gevaarlijk geparkeerd staan of die opritten geheel of gedeeltelijk blokkeren. Deze foutparkeerders moeten zonder pardon weg gesleept worden.”

Specifiek plan

“Daarnaast hebben we ook een specifiek plan ontwikkeld dat doorgedreven gebruik maakt van de interactieve navigatie-app Waze in combinatie met een reeks bestaande en nieuw te voorziene randparkings. Ik ben zelf een actief lid van de Waze-community en kan er dus zelf vlot nieuwe gegevens in integreren. Ons idee is dat stadionbezoekers die met de auto komen via de Waze-app – die realtime situatiegegevens over onder meer wegwerkzaamheden, ongevallen en grote drukte integreert – twee uur voor en twee uur na de wedstrijd probleemloos naar de randparking begeleid worden. Daarbij is het wel belangrijk dat ook politie, andere hulpdiensten en eventueel ook Agentschap Wegen en Verkeer ook zelf actief Waze gebruiken om er nuttige en actuele gegevens in te integreren om er zo ook mee te communiceren naar de gebruikers.”

In het plan gaat dus ook veel aandacht naar randparkings. Daarbij wordt gedacht aan de parkings bij het Penitentiair Complex, commerciële zone Hoge Express, hogeschool Vives en Tillegembos. Volgens de partij L99 Brugge staan veel van deze parkings immers grotendeels leeg op het tijdstip van de voetbalwedstrijden. “Als kers op de taart kan de Koestraat tussen de Pastoriestraat en de Expresweg, waar de Koestraat doodloopt, fungeren als randparking. Deze 1,2 kilometer lange straat kan bezet worden met een aantal stewards die wagens begeleidend achteruit laten inparkeren zodat wegrijden des te vlotter verloopt”, verduidelijkt Wielfaert. “Ruw gerekend hebben we hier plaats voor zo’n 480 voertuigen. En door bushaltes te voorzien aan de spoorovergang met de Pastoriestraat, aan het kruispunt Hogeweg/Sint-Hubertuslaan en de al bestaande halte aan de gevangenis is de Koestraat zeker uitermate geschikt als randparking.”

“Wij geloven niet in dat systeem met tijdsloten”

Het plan van L99 Brugge heeft ook aandacht voor de langere termijn, als het langverwachte nieuwe stadion voor Club Brugge in Sint-Andries zou gerealiseerd worden. “Wij geloven niet in dat systeem met tijdsloten voor supporters om naar het stadion te komen”, zegt Thomas Wielfaert. “Uit de reacties van heel wat supporters blijkt al dat dit geen goed idee is. Iemand die moet overwerken of last minute beslist om alsnog te vertrekken, kan de match vergeten.”

Méér parkings op stadionsite

Opmerkelijk: in het plan van L99 Brugge wordt gestreefd naar méér parking op de stadionsite in het al drukke Sint-Andries zelf. “Er worden nu zo’n 3.600 parkeerplaatsen op de site zelf en in de nabije omgeving voorzien. Dit zou moeten opgetrokken worden naar een parkeercapaciteit van 5.000 tot wel 6.000 plaatsen; door middel van een ondergrondse parking. Door een grote capaciteit te voorzien op de site zelf in combinatie met een door Waze gestuurd mobiliteitsplan dat in voege gaat 2 uur voor de match en tot anderhalf uur na de match moet niemand zich zorgen maken over fileleed en parkeerdruk. Carpoolen, waarbij supporters uit het binnenland zich organiseren op bijvoorbeeld parkings in Nevele of Aalter, is ook belangrijk om de capaciteit optimaal te benutten. De mensen zouden ook meer moeten gestimuleerd worden om een fiets mee te nemen op een fietsrek aan hun wagen om zo vanaf een randparking het stadion te bereiken per fiets. En we denken ook aan wat meer gedurfde ingrepen zoals het enkele uren voor en na de wedstrijd eenrichtingsverkeer invoeren in de Gistelsesteenweg. Door al deze maatregelen zouden buurtbewoners ook veel minder last hebben van wild parkeren en andere hinder.”