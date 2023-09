Ter Molen in Lauwe stapt mee op Strapdag

Op vrijdag 22 september stond er Strapdag op de schoolkalender van Basisschool GO! Ter Molen. Strappen staat voor stappen en trappen.

Tijdens deze autoluwe schooldag kwamen duizenden leerlingen over heel Vlaanderen te voet of met de fiets naar school. Door de auto aan kant te laten staan, creëren ze een aangename en rustige schoolomgeving. Gevolg: minder CO2-uitstoot, een veiligere schoolomgeving en extra geconcentreerde leerlingen in de klas. Daarom kwamen op de Strapdag de leerlingen van Basisschool Ter Molen ’s morgens onder begeleiding van enkele leerkrachten te voet naar school. Ook de leerlingen die normaal met de bus naar school komen stappen die dag mee vanaf de hoek van de Spoorwegstraat en de Koning Boudewijnstraat in Lauwe.

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar deden een knelpuntwandeling. De kleuters oefenen hun fietsbehendigheid op een parcours met mini-verkeersborden. De tweede graad ontwierp een leuke affiche om in de buurt op te hangen.