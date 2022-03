Telraam brengt verkeer aan scholen in Hooglede in kaart

Het gemeentebestuur breidt het aantal telraam-toestellen uit naar alle schoolbuurten. In totaal gaat het om negen telraam-toestellen. Het apparaat brengt in kaart hoeveel voetgangers, fietsers, wagens en zwaar verkeer er in de omgeving passeert. Op die manier wil het bestuur de verkeersveiligheid in de schoolomgeving optimaliseren.

In alle schoolomgevingen in de gemeente wordt het verkeer gemeten aan de hand van telraam-toestellen. De gemeente installeert die toestellen omdat de metingen helpen om de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen te verbeteren. Aan VBS Gits Groeit is er al een half jaar zo’n toestel aanwezig en maakt het deel uit van een proefproject van Vlaanderen. De gemeente kiest er nu voor om dit uit te breiden naar alle schoolomgevingen.

Resultaten online

“Een telraam is een toestel dat aan de binnenkant van een raam wordt geplaatst, met zicht op de straat. Het apparaat meet tijdens het daglicht continu hoeveel voetgangers, fietsers, personenwagens en zwaar verkeer er passeert. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de verkeersvolumes in onze schoolomgevingen en dat willen we graag doen aan de hand van Telraam. De resultaten van de innovatieve verkeersteller kunnen door iedereen bekeken worden op www.telraam.net”, klinkt het.

De gemeente kan ook de snelheden van de wagens zien. “Op die manier kunnen wij eenvoudig bepalen of er snelheidsremmende ingrepen of acties om meer te fietsen nodig zijn. Misschien merken we door Telraam dat we zwaar verkeer uit de schoolomgeving moeten weren. We blijven inzetten op een verkeersveilige schoolbuurt.”

(LV/EVG)