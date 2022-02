Tegen eind dit jaar helft Oostendse schoolomgevingen verkeersveiliger

Tegen eind dit jaar hebben 20 van de 44 Oostendse scholen een plan om de omgeving veilig te maken. Het stadsbestuur, dat genomineerd is voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs, wil tegen het einde van deze legislatuur alle schoolomgevingen aangepakt hebben. De eerste resultaten zijn zichtbaar, maar er is nog veel werk aan de winkel.

Uit 20 inzendingen selecteerde een jury het project ‘Veilige Schoolomgeving’ als één van de drie laureaten voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs. “Dit leidt tot snelle concrete resultaten en kan hopelijk andere steden inspireren”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) : “We gaan voor elke school ter plaatse kijken welke zaken we kunnen verbeteren. We doen dat samen met de school, de Stichting Verkeerskunde en ook de politie, die moet instaan voor handhaving. Het gaat om een mix van ingrepen op korte termijn, zoals de creatie van veilige oversteekplaatsen, en het inbouwen van meer verkeersveiligheid bij de aanleg van straten. Een voorbeeld is de herinrichting van de Steense Dijk, die binnenkort start.”

De maatregelen zijn divers : herinrichting van straten, de invoering van fietsstraten, extra wegmarkeringen, de plaatsing van fietsrekken en fietsnietjes (beugels om fietsen tegen te parkeren of het verhinderen van doorgaand verkeer in bepaalde schoolstraten. “Ook de school moet meewerken. Ze moeten werken rond verkeerseducatie en het sensibiliseren van ouders. Zo zorgen we voor een breed draagvlak.” En het gaat vooruit : na een eerste golf van vijf centrumscholen en een tweede reeks van zes scholen op Stene en Zandvoorde gaat de stad nog aan negen schoolomgevingen een de slag.

Scholen tevreden

“Hier gebeurde op korte tijd heel wat”, zegt Yannick Scheyving, directeur van het Onze-Lieve-Vrouwcollege. “De oversteekplaats is heel breed uitgevleugeld over 10 m. In verschillende fases hebben we de schoolstraat omgevormd tot fietsstraat en vervolgens zelfs tot een doodlopende fietsstraat. Er werden ook extra fietsnietjes geplaatst op de plaatsen waar vroeger auto’s parkeerden. Momenteel brengen we samen met de UGent de fietsverbindingen van en naar school in kaart. Die resultaten verwachten we voor de zomer. Daarmee gaan we opnieuw aan de slag.”

Leraars, leerlingen en ouders zijn tevreden, maar de directeur waarschuwt : “Het is veiliger en rustiger en we boden een alternatief voor de kiss-and-ride-zone nabij de school. Men kan op de Zeeparking de kinderen afzetten en ophalen. We moeten die boodschap naar ouders wel blijven herhalen.” De inschatting van de directeur klopt : het kruispunt van de Aartshertoginnestraat en de E. Beernaertstraat wordt elke morgen druk gebruikt om kinderen met de auto af te zetten. Met alle verkeersdrukte tot gevolg.

Veel in pijplijn

De basisschool Stene (GO!) stapte pas in de tweede golf in : daar is nog niet alles gerealiseerd. Directeur Wesley Samyn : “We hebben ouders gesensibiliseerd om niet rond de school te parkeren. En er zit nog heel wat in de pijplijn. Zo vormen de heraanleg van de Steense Dijk en ingrepen in de Dennenlaan een belangrijk onderdeel van het plan. Ze zijn nog niet uitgevoerd, maar komen er wel aan. Ook de maatregel om zwaar verkeer te weren uit de schoolomgeving, mist zijn effect niet. We zijn pas later ingestapt en merken dat het vooruit gaat.”

Herman Lodewyckx. © EFO