Tegen de zomer minder buslijnen, maar wel grotere frequentie aan bussen in Brugge

PVDA Brugge hekelt het feit dat in het nieuw vervoersplan van De Lijn vanaf deze zomer één op drie bushaltes afgeschaft worden. In een reactie stelt Brugs burgemeester Dirk De fauw dat het openbaar vervoernetwerk voortaan ‘vraaggericht’ wordt: “Er werd gekozen om lijnen te combineren, waardoor er minder lijnen zullen rijden, maar wel met een grotere frequentie.”

Naar aanleiding van de bekrachtiging van het decreet basisbereikbaarheid werden in de verschillende vervoerregio’s nieuwe openbaarvervoerplannen opgemaakt. “Voor het stadsnet van Brugge werd er intensief samengewerkt tussen het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, de dienst Mobiliteit van Stad Brugge en De Lijn om tot een gedragen busnetwerk te komen”, stelt Brugs burgemeester Dirk De fauw.

Vraaggericht

“Een belangrijk uitgangspunt van het decreet is dat het openbaarvervoernetwerk voortaan vraaggericht dient te zijn”, benadrukt Dirk De fauw. “Dit betekent dat de bussen voortaan moeten worden ingelegd op verbindingen waar er voldoende vervoersvraag is, en waar er dus relatief veel verplaatsingen gebeuren. Die vervoersvraag (over alle vervoersmodi heen) heeft De Lijn in verkeersmodellen ter beschikking op basis van in het verleden gevoerde onderzoeken rond verplaatsingsgedrag en data over woon-school- en woon-werkverkeer.”

“Bij het hertekenen van de buslijnen werd er met verschillende paramaters rekening gehouden. Ten eerste diende het nieuwe plan budgetneutraal te zijn. Er werd gekozen om lijnen te combineren, waardoor er minder lijnen zullen rijden, maar wel met een grotere frequentie (= meer bussen). Daarnaast werd er ook gekeken om in stedelijk gebied voor elke woning een bushalte binnen een straal van 500 meter te hebben.”

Attractiepolen

Bij het hertekenen van het bussennet werd er zo veel mogelijk rekening gehouden met alle attractiepolen. “Het is echter niet mogelijk deze allemaal te bedienen en tegelijkertijd het bussenplan budgetneutraal te houden. De toekomstige locaties van de bushaltes in het nieuwe openbaarvervoerplan liggen al enige tijd vast en kunnen vóór de inwerkingtreding van het nieuwe plan op 1 juli 2023 op geen enkele manier meer worden aangepast”, besluit Dirk De fauw.

