Tegen de zomer krijgt Rumbeke 15 fietsstraten, start werken vanaf 24 april

Met het nieuwe mobiliteitsplan zet de stad Roeselare grote stappen naar een veiliger Rumbeke. “Nadat we vorig jaar in enkele straten de circulatie wijzigden, verwelkomen we straks een aantal fietsstraten én een fietszone in Rumbeke. Goed voor zo’n 27 extra kilometers fietsveilige wegen, waar de fietser op kop rijdt”, aldus schepen Stefaan Van Coillie.

De maatregelen die deze lente worden uitgevoerd, worden beschreven in een infobrochure die deze week bij elke Rumbekenaar in de brievenbus valt.

“We zijn overtuigd dat het veiliger wordt voor al wie in Rumbeke op pad gaat. Zeker de vele kinderen en jongeren, maar ook de occasionele fietser, bezoeker of wie zich voor zijn werk in en door Rumbeke verplaatst”, horen we van bevoegd schepen Stefaan Van Coillie.

“Wie fietst, krijgt straks een streepje voor in Rumbeke. Zo zeggen we “dank je wel” aan al wie inspanningen doet om vaker zijn/haar auto in de garage te laten staan om in het zadel te springen. Tegelijk hopen we dat de fietsstraten ook meer mensen overtuigen dat fietsen heel veel voordelen biedt. Maar ook de auto blijft natuurlijk aanwezig”, klinkt het.

Fiets voorrang

Er komen een vijftiental fietsstraten in Rumbeke. In het centrum rond de kerk, vormt het netwerk van fietsstraten een fietszone. Da’s een uniek gegeven in Roeselare. In een fietszone gelden dezelfde regels als in een fietsstraat. Je rijdt maximum 30 km./u en de fiets heeft altijd voorrang.

Prins Auto blijft welkom, maar volgt het ritme van de fietser. Motorvoertuigen mogen geen fietsers inhalen. Aan de rijrichtingen in de fietsstraten verandert er niets. In sommige gevallen, zal de voorrang wijzigen in het voordeel van de fietsstraat.

Uitvoering tussen paasverlof en zomervakantie

De fietsstraten worden volledig uitgerust in de periode tussen de paasvakantie en het zomerverlof. Er komen nieuwe verkeersborden en markeringen (vloerstickers, fietslogo’s en rode vlakken bij het begin en einde van de fietsstraat).

Ze werken in verschillende zones en straat per straat. Het schilderen brengt plaatselijk wat lichte hinder met zich mee.De eerste zone die aan de beurt komt vanaf 24 april, is de omgeving van de Koestraat en de Wervikhovestraat. Daar worden volgende straten een fietsstraat:

– Wervikhovestraat

– Maria’s Lindestraat

– Koestraat

– Kaasterstraat

– Grenadierstraat

– Graaf de Limburg Stirumlaan

– Graaf de Thienneslaan

Na een drietal weken is alles in deze zone klaar. Daarna komen de andere zones aan de beurt:

– Midden mei tot eind mei : de omgeving van STAP Meenseheirweg

– Eind mei tot midden juni: de omgeving van de Bornstraat, waar we de schoolomgeving aan SBSO Sterrebos letterlijk en figuurlijk in de verf zetten

– Midden juni tot eind juni: de fietszone in het centrum van Rumbeke

Caravansessies

Wil je als inwoner van Rumbeke graag nog meer weten? Ga dan langs bij de caravan #VANRSL die op drie momenten halt houdt in Rumbeke. Medewerkers van de Stad zijn er telkens van 17u. tot 19.30u. aanwezig voor een extra woordje uitleg:

– Woensdag 12 april: Meenseheirweg, parking naast De Spil

– Maandag 17 april: Kerkplein Rumbeke

– Woensdag 19 april: Sterrebosdreef, parking tegenover Sterrebos.