Te veel geluidshinder langs West-Vlaamse wegen

Op 2.725 plaatsen langs West-Vlaamse gewestwegen is het lawaai van het voorbijgaande verkeer te luid. De gemiddelde geluidsdrempel van 70 decibel wordt er overschreden, een lawaai dat je kan vergelijken met het geluid van iemand die vlakbij aan het stofzuigen is. “Die hinder heeft een impact op de gezondheid van omwonenden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V).

In 2018 voerde het departement Omgeving een onderzoek naar de geluidshinder van het verkeer in Vlaanderen. De vorige Vlaamse regering werkte toen enkele maatregelen uit om de geluidshinder langs enkele belangrijke wegen aan te pakken. Het gaat over de plaatsen waar er jaarlijks meer dan 3 miljoen voertuigen passeren en waar het lawaai de gemiddelde geluidsdrempel van 70 decibel overschrijdt. “Maar volgens die criteria zijn er op dit moment in West-Vlaanderen nog liefst 2.725 plaatsen die moeten aangepakt worden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) uit Wingene, die de cijfers opvroeg bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Schadelijk

“Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) mag het lawaai van het verkeer overdag niet luider zijn dan 53 decibel, ’s nachts is dat zelfs maximaal 45 decibel. Het verkeer voor mensen die langs de gewestwegen wonen zou dus niet luider mogen klinken dan een regenbui. Wanneer het luider is, kan dat zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid.”

Volgens het rapport van de WHO in 2018 kan te veel omgevingsgeluid leiden tot chronische stress, ergernissen, concentratie- en slaapstoornissen. Maar het kan ook zorgen voor verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes en zelfs hartaanvallen. En daarvoor moet dat lawaai niet eens echt luid zijn.

Bomen als geluidsmuur

In West-Vlaanderen staan er al 60 constructies langs gewestwegen om het verkeersgeluid te dempen. “Maar sinds 2017 zijn daar geen nieuwe bijgekomen. Minister Peeters wil begin 2023 communiceren op welke plaatsen ze de geluidshinder eerst moeten aanpakken. Maar de lijst is al zodanig lang en vaak gaat het om korte afstanden langs de weg. Daar moeten niet per se geluidsmuren komen, maar een bomenrij of struiken kunnen het geluid ook al dempen. Het wordt al een klus om overal onder de 70 decibel te blijven, maar is 53 is het ultieme doel”, besluit Warnez.