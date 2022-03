Taxichauffeurs in Blankenberge verhogen hun prijzen (nog) niet

Moeten ook de taxichauffeurs hun tarieven verhogen, nu de brandstofprijzen zo de pan uit swingen? Elke Lenoir van Taxi Patsy is daar alvast geen voorstander van. “De mensen hebben het zo al moeilijk genoeg. Maar straks kunnen we misschien niet anders: wij staan alle dagen aan de pomp.”

Vandaag staat Elke aan de pomp bij Gabriëls, een van de tankstations langs de Brugse Steenweg. “De diesel staat hier op 2.279 euro. Bij Esso is het vandaag 2.285 voor een liter, zag ik net. Maar gisteren was het omgekeerd”, zegt ze. De laatste keer dat ze haar tarieven opsloeg, was begin ’18. “De diesel stond toen aan de helft van de prijs. Wij doen gelukkig ook af en toe verdere afstanden, waardoor ons gemiddeld verbruik wel wat daalt. Het is vooral op de korte ritten dat je veel verbruikt”, klinkt het.

Al moeilijk genoeg

De taxirit duurder maken is Elke geen voorstander van. “De mensen hebben ’t al zo moeilijk, àlles wordt duurder. Maar straks kunnen we misschien niet anders. Wij staan alle dagen wel aan de pomp en een volle tank was gisteren alwéér elf euro duurder.” Zuinig rijden is dus de boodschap. “En punten sparen bij de Esso. Alle beetjes helpen. Ergens zullen we de overweging moeten maken: minder klanten of minder winst. Maar we hebben nog maar net een nieuwe auto gekocht en die investering moet zich terugbetalen.”

Ook Danny Broeckx van Taxi Fredo uit Wenduine is bang dat de klanten zullen wegblijven als de prijzen verder opslaan. “Een volle tank kost ons nu al 50 euro meer dan een jaar geleden, en het einde is jammer genoeg nog niet in zicht. Als we dus willen blijven renderen, dan móeten we wel opslaan. De vraag is alleen of de mensen dan nog een taxi gaan willen nemen. Het is een mes dat langs twee kanten snijdt.”

Volgen

“Hier in Blankenberge is het zo dat, als één taxibedrijf opslag vraagt en de meerderheid daarin volgt, we allemáál moeten volgen”, zegt Elke Lenoir. “Dan kijken we tegen een administratieve rompslomp aan: de prijsverhoging moet dan eerst langs het schepencollege passeren, de vergunningskaarten en de taximeters moeten aangepast worden… Dat laatste kost toch al rap drie- vierhonderd euro per wagen, en je bent ‘m dan ook nog eens een halve dag kwijt. Als de tarieven dan toch zouden opslaan, dan moet het binnen de perken blijven. Een taxirit moet laagdrempelig zijn.”

