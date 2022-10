Swivvle brengt een volledig reflecterende helm op de markt

Vorige week werd het nieuwe merk Swivvle gelanceerd. Swivvle wil de retro-reflectietechnologie op een nieuwe manier gaan toepassen en zo producten op de markt brengen die kleurrijk en hip zijn, en tegelijk volledig reflecteren.

Lien Degrauwe (40) uit Wevelgem staat aan de wieg van het merk Swivvle dat vorige week met een succesvol lanceringsevent officieel van start ging. Zelf heeft ze meer dan twintig jaar ervaring in de sportretail en mode-industrie. Met die ervaring op zak maakt ze er haar missie van om reflecterende producten op de markt te brengen, waardoor de (zwakke) weggebruiker zowel veilig als modebewust op pad kan gaan.

Na bijna twee jaar productontwikkeling, samen met een Zwitserse investeerder met expertise en ervaring in de retro-reflectie of glaspareltechnologie, staat nu het eerste Swivvle product op punt: een 360° reflecterende, maar kleurrijke helm. Bovendien voldoet de helm aan de strengste veiligheidsnormen en is hij ook gecertificeerd voor Pedelecs (ultrasnelle elektrische fietsen die een snelheid tot 45 km/u halen). Dat de lat hoog ligt op het vlak van veiligheid, blijkt ook uit de integratie van de Mips-technologie, een gepatenteerd veiligheidssysteem dat ontwikkeld is om de impact op de hersenen te verkleinen bij een val.

Vanaf voorjaar 2023 zal de helm beschikbaar zijn, zowel online als via offline retailkanalen. Momenteel kan de helm al in voorverkoop besteld worden via het wereldwijde crowdfundingplatform Indiegogo. Op deze manier hoopt Lien inzichten te krijgen in welke markten interesse zouden kunnen hebben in haar product voor verdere (internationale) expansie, en kan ze tegelijk de modellen en de productie van bijkomende helmmaten deels financieren.

© Jelle Lapere Swivvle