Succesvolle deelsteps krijgen speciale rekken en abonnementen in Blankenberge

Hoppy, het bedrijf achter de elektrische deelsteps in Blankenberge, plaatste recent zelfontworpen steprekken in de badstad. Het gaat om een proefproject dat de dienstverlening van de startup verder moet optimaliseren. Ondertussen werden op vraag van de gebruikers ook week- en maandabonnementen ingevoerd. “Net zoals in Mechelen en Gent slaan onze elektrische deelsteps in Blankenberge duidelijk aan”, zegt Kenny Vercruysse van Hoppy.

In Blankenberge kan je je sinds april verplaatsen met de elektrische deelsteps van Hoppy. Op dit moment zijn er 150 e-steps op het grondgebied. Recent plaatste het bedrijf ook zelfontworpen steprekken op strategische plaatsen in de stad, zoals op de Zeedijk en aan het station.

De rekken werden speciaal ontwikkeld voor de vaak winderige weersomstandigheden aan de kust en moeten de orde en netheid nog meer garanderen. De elektrische deelsteps lijken in elk geval een succes.

28.250 ritten

“Sinds de lancering op 1 april tellen we 12.200 gebruikers in Blankenberge, samen goed voor 28.250 ritten. Net zoals in Mechelen en Gent slaan onze elektrische deelsteps ook hier dus duidelijk aan”, zegt Kenny Vercruysse van Hoppy.

Ondertussen werden op vraag van de gebruikers ook week- en maandabonnementen ingevoerd. Je vindt ze op de promopagina in de app. “Tijdens de zomerperiode werd de snelheid van de e-steps beperkt in het centrum en op de Zeedijk om de veiligheid van de voetgangers te garanderen. Het comfort wordt zo steeds verder geoptimaliseerd”, vult schepen van Mobiliteit Patrick de Klerck (Open VLD) aan.