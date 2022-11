Succesvol autodeelproject: “Ondertussen vierde wagen in Reningelst”

Een elektrische wagen lenen en delen. Sinds oktober 2021 kan het in Poperinge. Het autodeelproject is een samenwerking tussen het Poperingse stadsbestuur en Peugeot Duran. Op de Paardenmarkt, het Oudstrijdersplein en het Watouplein is er momenteel een standplaats waar de elektrische deelwagen, type Peugeot e208, voor iedereen ter beschikking is. “Ondertussen staat er een vierde Flexigo-wagen in Reningelst”, zegt schepen Klaas Verbeke (CD&V).

Schepen van mobiliteit Klaas Verbeke (CD&V) werd recent door autodelen.net in Leuven uitgenodigd op een evenement over autodelen. “Een aantal schepenen uit de grote centrumsteden kwamen er toelichting geven over hun mobiltieitsbeleid en meer bepaald over het aspect autodelen. Onder meer Filip Watteeuw (Gent) en Vicky Van Marcke (Mechelen) kwamen aan bod en ontvingen er uit de handen van minister Somers een autodeelaward. Ze vonden het belangrijk om ook best practices van een aantal kleinere steden te presenteren en zo werd ook het stadsbestuur van Poperinge uitgenodigd om wat toelichting te geven over hoe men in een kleinere stad omgaat met deelmobiliteit in het algemeen en autodelen in het bijzonder”, zegt schepen Verbeke.

“Deelmobiliteit wordt gewoonlijk geassocieerd met grootsteden, maar ook daarbuiten zijn dergelijke initiatieven aan een opmars bezig. In onze stad is autodelen momenteel mogelijk via Dégage en Flexigo. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de initiatieven rond fietsdelen zoals Blue-Bike en de Fietsbieb te vermelden. Ook de elektrische riksja, bakfiets en tandem die we gratis uitlenen aan onze inwoners en verenigingen via het dorpspunt in Krombeke heb ik voorgesteld en dit kon op bijzonder veel aandacht rekenen van de aanwezigen. Uiteraard heb ik ook niet nagelaten om wat reclame te maken voor Poperinge en onze mooie dorpen.”

Functioneel en recreatief

De deelauto’s in de Hoppestad werd positief onthaald. Zowel particulieren als bedrijven maken gebruik van de wagens. “Ook het stadsbestuur maakt regelmatig gebruik van de wagens voor dienstverplaatsingen. Eind vorig jaar werd gestart met het autodeelproject Flexigo, een samenwerking tussen het stadsbestuur en Peugeot Duran, waarbij elektrische deelwagens op vaste standplaatsen op het openbaar domein werden geplaatst. Deze zijn toegankelijk voor iedereen na een korte registratie via de app van Flexigo. We zijn tevreden dat we deze samenwerking met een lokale garagehouder hebben kunnen aangaan en stellen vast dat de procedure om de deelwagens te reserveren en te openen via smartphone vlot verloopt. De feedback die we al kregen van gebruikers was ook zeer positief”, zegt schepen mobiliteit Klaas Verbeke (CD&V).

“De exacte redenen van de verplaatsingen kennen we niet, aangezien deze ook niet worden gevraagd bij reservatie. Er worden echter zowel korte als lange ritten geboekt, waardoor we ervan uitgaan dat de wagens zowel voor boodschappen, familiebezoek als daguitstapjes worden gebruikt. Het gaat dus zowel over functionele als recreatieve verplaatsingen. We zien ook dat er een aantal mensen zijn die echt vaak en op regelmatige basis gebruik maken van de deelwagens. Bijvoorbeeld elke woensdag van 16 tot 17 uur.”

Toegankelijkheid

“Met het autodeelproject Flexigo willen we in de eerste plaats autodelen en elektrisch rijden toegankelijker maken voor onze inwoners. Dat is zeker gelukt. Nu willen we graag het project aan bekendheid aan laten winnen. In dit kader werden al enkele infosessies georganiseerd en wordt vanuit Peugeot Duran een promotiecampagne voorbereid”, vertelt Verbeke. “Ondertussen staat er een vierde Flexigo-wagen in Reningelst en volgend jaar komt er dan nog extra deelwagen op Provenplein. Daarnaast willen we ook kostendelend autodelen onder particulieren via Dégage blijven ondersteunen en bekendmaken.”

Voor een rit met Flexigo betaal je 4 euro per uur of 29 euro per dag. Daarnaast betaal je een kilometertarief van 0,2 euro per kilometer. Er zijn geen inschrijvings- of abonnementskosten.