Strooidiensten paraat in De Haan

Dinsdagochtend trokken de gemeentelijke strooidiensten van De Haan er weer op uit om ervoor te zorgen dat iedereen veilig de weg op kon.

“Onze strooidiensten staan paraat voor de winterprik”, vertelt schepen voor Werken in eigen beheer Christine Beirens. “Wij hebben alvast zelf vijftig ton zout op voorraad in het technisch dienstencentrum Werfland en in de Loods Wenduine ligt nog vijftien kubieke meter. Daarenboven werd met de leverancier een akkoord gesloten om een voorraad zout voor ons te reserveren en op afroep te leveren om plotse prijsstijgingen bij echt koud winterweer voor te zijn.”

Wachtdienst

De gemeentelijke diensten volgen de weersituatie op de voet en proberen de hinder door extreme weersomstandigheden zoveel mogelijk te beperken. Er is een wachtdienst met negen chauffeurs en medewerkers om ook ‘s nachts en tijdens het weekend uit te rijden.

Deze winter wordt er ook terug gewerkt met een vooraf vastgelegd strooiplan, waarbij zowel de wegen als fietspaden voor, tijdens en na sneeuwval gestrooid worden. De invalswegen en de belangrijkste gemeentewegen, fietspaden en schoolomgevingen krijgen hierbij extra aandacht.

“Bij het strooien en pekelen wordt zo efficiënt mogelijk gewerkt om de impact op het milieu te beperken en het wegdek minder te beschadigen. Het voordeel van pekel, is dat het gelijkmatiger verdeeld wordt en niet eerst moet ‘ingereden’ worden om optimaal te werken. Ook op de fietspaden heeft het dus meteen effect, vervolgt Christine Beirens.

Dit najaar werd overigens nog een tweede straatreinigingsmachine in gebruik genomen waardoor nog sneller het uitgestrekte wegen- en fietspadennetwerk sneeuw- en ijsvrij gemaakt kan worden.

Houd voetpad veilig

De gemeente roept inwoners, handelaars en dienstverleners op om zelf het voetpad voor eigen deur veilig te houden. “Houd een oogje in het zeil waar bewoners door hun leeftijd of beperking iets minder mobiel zijn. Dat is ook wat OCMW De Haan doet. Oudere en hulpbehoevende mensen kunnen een beroep doen op onze diensten”, vult OCMW-voorzitster Marleen Vercruyce aan.

“Onze buurtwerkers halen medicatie voor mensen die zelf te zwak of te ziek zijn, of ze gaan even op bezoek bij een alleenstaande bejaarde voor een gesprek. In barre weersomstandigheden zorgt ons OCMW ook voor praktische maar noodzakelijke bijstand zoals het ruimen van sneeuw voor de deur. Kortom, we helpen waar nodig.”

(WK)