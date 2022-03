Storing aan de infoschermen in treinstations weer hersteld

De informatieborden in de Belgische treinstations gaven zondagmorgen geen correcte inlichtingen over het spoorverkeer weer. Dat meldt spoormaatschappij NMBS. In de grote treinstations werden infostands opgezet om de reizigers te informeren. Intussen liet de NMBS weten dat het probleem is opgelost.

Het probleem stelde zich in heel België. NMBS zegt dat de oorzaak ligt bij een informaticaprobleem. Er is geen link met de overgang naar het zomeruur.

“Het probleem doet zich al voor sinds de eerste treinen zondag”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “Ook de informatie die door een computerstem werd omgeroepen in de stations was niet correct. We zijn daarom zelf beginnen omroepen.”

Probleem opgelost

Intussen is het probleem alweer opgelost. “De problemen zijn zich nu geleidelijk aan het oplossen in alle treinstations”, meldt spoormaatschappij NMBS.

Het probleem kon in de loop van de morgen worden verholpen. Rond 10.00 uur werken de informatieborden in verschillende grote stations opnieuw correct. “In stations als Antwerpen-Centraal, Gent Sint-Pieters, Namen en in de grote Brusselse stations wordt intussen de correcte informatie gegeven. Ook in de andere stations zal dat redelijk snel het geval zijn”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

(BELGA)