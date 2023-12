“Stop de vervoersarmoede”: Vooruit Houthulst protesteert tegen verdwijning busverbinding tussen Jonkershove en Ieper

“Stop de vervoersarmoede”. Onder deze slogan werd door Vooruit Houthulst vrijdag door een groep misnoegde busgebruikers betoogd aan de bushalte aan de markt in Jonkershove.

“Op 6 januari 2024 gaat het nieuwe vervoersplan van De Lijn in voege. In Houthulst verdwijnen een aantal busverbindingen. Zo zal er in Jonkershove geen rechtstreekse verbinding meer zijn naar Ieper. De jongeren die lijn 20 namen, moeten vanaf januari eerst met de bus naar Merkem, om daar dan bijna een half uur te wachten op aansluiting naar Ieper. De verplaatsing zal meer dan een uur in beslag nemen en ze komen net voor 8.30 uur aan in Ieper. Dat wil zeggen dat ze elke dag te laat op school komen”, wijst schepen Olivia Masselin (Vooruit).

Onhaalbaar

“Een bus eerder nemen? Dan moeten ze vertrekken om 6.30 uur om anderhalf uur later op school te zijn, en ja, dan zijn ze wel op tijd. Maar om 6.30 uur vertrekken om op tijd in Ieper te geraken, is dat niet een beetje overdreven? Om dan nog niet te spreken over de wandeling van een kwartier om in Houthulst de bus te nemen naar Woumen. Daar moeten ze dan weer 120 meter wandelen naar de juiste halte en nog eens 18 minuten wachten op de aansluiting.”

“En ‘s avonds, weer zo’n verhaal! Voor jongeren is dat wachten en wandelen dan misschien nog doenbaar, maar voor ouderen, mensen met een beperking, mensen die het openbaar vervoer willen nemen om naar hun werk te gaan, om naar het ziekenhuis te gaan en dergelijke, is dat ronduit onhaalbaar. Jonge gezinnen hebben geen tijd over om extra te spenderen aan vervoersduur. Mensen met een beperking of mensen die minder mobiel zijn, kan je toch niet zomaar vragen om een kwartier te wandelen of een half uur te staan wachten, in weer en wind!”

Budgetverhoging

Vooruit kaartte dit probleem maanden geleden al aan in het Vlaams Parlement. “Wij van Vooruit Houthulst, vinden dit niet kunnen! Doch zonder budgetverhoging van de Vlaamse regering lijkt er voorlopig geen oplossing in zicht. Daarom strijden wij voor allen die het openbaar vervoer nodig hebben, voor een betere dienstregeling, voor een realistisch budget, zodat het openbaar vervoer voor iedereen haalbaar blijft, ook al woon je in een landelijk gebied!”

Ouders zijn bezorgd nu hun kinderen in het donker zolang moeten wachten, in weer en wind. Mensen die moeilijk te been zijn, zien hun enige middel om naar Ieper te geraken verdwijnen, iedereen is niet alleen boos maar vooral heel teleurgesteld.

Ziekenhuis

Ook David Debruyne maakt zich zorgen: “Het is toch niet verantwoord om kinderen vanaf 12 jaar in het donker en de kou een half uur te laten wachten en het is nog minder verantwoord dat diezelfde kinderen een uur vroeger, om 6.15 uur zouden moeten vertrekken om naar school te gaan; En dan hebben we het nog niet eens over mensen die naar het ziekenhuis moeten of maar slecht kunnen stappen; wie verzint nu zoiets?”

“Op die manier worden de meest kwetsbaren in de maatschappij nog kwetsbaarder gemaakt, nog meer geïsoleerd dan ze nu al zijn! We kunnen ons hier niet bij neerleggen.”

Zwarte linten

Een dame vertelt nog hoe haar zoon met een autismebeperking nu met alle gemak de bus naar school neemt en straks helemaal van de kaart zal zijn omdat hij moet overstappen op een voor hem onbekende plaats, hoe hij het moeilijk zal krijgen met de lange tijd die hij nodig heeft om op school te raken.

Ondertussen vertelt een dame die beperkt is in haar mogelijkheden om te stappen en geen auto heeft dat zij nu nergens meer naartoe kan, ook niet naar het ziekenhuis waar ze geregeld op controle moet, de vraag is nu: hoe moet ik dat oplossen?”, zucht ze. Aan de bus die later aan de halte stopte, werden zwarte linten gebonden als sein naar De Lijn dat men niet kan en wil akkoord gaan met deze nieuwe regeling.