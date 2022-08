Steenstraat in Brugge voortaan elke namiddag autovrij: zomertest wordt vervolgd

De Steenstraat in Brugge is voortaan elke dag van 13 tot 18 uur autovrij. Dat heeft het Brugs stadsbestuur maandag beslist.

Bij wijze van test was de Steenstraat in Brugge deze zomer al van 15 juli tot eind augustus autovrij van 13 tot 18 uur. “Ik voel dat er hiervoor een draagvlak is bij de Bruggelingen”, zei burgemeester Dirk De fawu, toen hij dat experiment aankondigde.

Het schepencollege heeft maandag de test geëvalueerd en goed bevonden. Het merendeel van de plaatselijke handelaren, vele Bruggelingen én de shoppers blijken deze maatregel te appreciëren. Op die manier kan er vel rustiger gewinkeld worden. En de parkign ‘t Zand werd recent uitgebreid, zodat de bezoekers vlakbij hun auto kwijt kunnen.

Bijkomend voordeel is dat er hierdoor ‘s namiddags geen auto’s meer over de Brugse Markt kunnen rijden, richtign Wollestraat.