“Steeds meer West-Vlamingen fietsen de files voorbij”: Fiets populairder dan ooit voor woon-werkverkeer, openbaar vervoer laten we links liggen

Liefst vier op de tien West-Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om minstens een deel van het woon-werktraject af te leggen. Het hoogste aantal ooit, want drie jaar bedroeg het aantal fietsers nog maar 30,7 procent. Het openbaar vervoer laten we dan weer massaal links liggen: momenteel gebruikt amper 4,1 procent West-Vlaamse werknemers trein, tram of bus op de werkplek te bereiken. Dat blijkt uit de jaarlijkse mobiliteitsbarometer van HR-dienstenbedrijf Acerta.

Koning Auto verliest de laatste jaren wat terrein wanneer het over woon-werkverkeer gaat. In 2022 gebruikte 62,6 procent van alle West-Vlaamse werknemers de auto als vervoersmiddel, vorig jaar was dat nog 55,8 procent.

Grote winnaar is de fiets. Intussen legt meer dan vier op de tien West-Vlamingen (41,4 procent) minstens een deel van het woon-werktraject met het stalen ros af. In 2022 was dat nog maar 34,4 procent. Opvallend: de fiets speelt vooral een belangrijke rol in combinatie met andere vervoersmiddelen.

17,8 procent legt het volledige woon-werktraject met de fiets af, 22,4 procent gaat voor een combinatie met de auto, 0,9 procent gaat voor een mix met het openbaar vervoer en 0,4 procent gebruikt zowel de wagen, fiets als trein, tram of bus.

Fietsvergoeding

“Het woon-werkverkeer vergroent niet alleen door de opmars van elektrische en hybride wagens, maar ook door de stijgende populariteit van de fiets en step”, stelt Thijs Deklerck, kantoordirecteur van Acerta Roeselare. “Steeds meer Belgen en West-Vlamingen kiezen ervoor om de files voorbij te rijden op een tweewieler. Velen krijgen er ook nog een fietsvergoeding van hun werkgever bovenop.”

Percentage bedrijfswagens per type brandstof 2023 tegenover 2022. © Acerta

“Dat er een shift en een diversifiëring van vervoersmodi aan de gang is, blijkt ook uit het feit dat de wegcode is herzien. De dieselwagen heeft dan weer duidelijk afgedaan. Doordat steeds meer mensen via hun werkgever een elektrische fiets kunnen leasen én dat de wegcode steeds meer ruimte laat voor de fiets, verwachten we dat het aantal fietsende pendelaars de komende jaren alleen nog maar zal toenemen.”

Meer bedienden met bedrijfswagen

22,3 procent van alle West-Vlaamse bedienden heeft momenteel een bedrijfswagen. Vorig jaar was dat nog 21,1 procent, twee jaar geleden 20,1 procent. Die bedrijfswagens worden wel in sneltempo groener. Uit de loongegevens van meer dan 340.000 werknemers op nationaal niveau blijkt immers dat 10,1 procent van de bedrijfswagens elektrisch is, meer dan een verdrievoudiging van het aandeel in vergelijking met vorig jaar.

Verdeling van deverschillende mobiliteitsoplossingen in West-Vlaanderen © Acerta

Nog eens 17,1 procent is hybride. Ook dat zijn er een stuk meer dan vorig jaar, toen dat nog maar 9,9 procent was. Grootste verliezer is de bedrijfswagen op diesel. Daar rijden er een kwart minder (-24,4 procent) van rond in vergelijking met een jaar geleden.

Openbaar vervoer stagneert

Het openbaar vervoer blijft in het woon-werkverkeer een stuk minder populair dan private vervoermiddelen zoals de fiets of de auto. Slechts 2,4 procent van de West-Vlaamse werknemers kiest voor trein, tram of bus om het volledige pendeltraject naar de werkvloer af te leggen. Nog eens 1,8 procent gebruikt het openbaar vervoer in combinatie met andere vervoermiddelen.

Vandaag woont de West-Vlaamse werknemer gemiddeld 20,67 kilometer van zijn werkplek. Die afstand neemt elk jaar licht toe

Alles samen blijft het openbaar vervoer hangen op 4,1 procent van de pendelkeuzes en blijven trein, tram en bus in West-Vlaanderen onder het gemiddelde en vooralsnog onder het niveau van voor corona.

Verdeling van de verschillende mobiliteitsoplossingen in West-Vlaanderen. © Acerta

“Of het openbaar vervoer succes kent, hangt sterk samen met het aanbod. Waar en wanneer er aanbod is van trein, tram of bus, daar heeft de reiziger weinig vat op. Hij is een passieve gebruiker. We stellen vast dat werknemers niet happig zijn om in die passieve rol te zitten. Wie het kan, neemt het woon-werkverkeer liever zelf in handen, ondanks dat werkgevers vaak tussenkomen in abonnementen voor trein, tram of bus.”

Nog dit: vandaag woont de West-Vlaamse werknemer gemiddeld 20,67 kilometer van zijn werkplek. Die afstand neemt elk jaar licht toe.