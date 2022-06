Stationsomgeving na ruim tien jaar helemaal klaar

OOSTENDE Met de inhuldiging van het vernieuwde stationsplein vorige vrijdag is de stationsomgeving van Oostende nu volledig klaar.

Het project is al zo lang bezig dat je bijna zou vergeten welke transformatie de site de voorbije tien jaar heeft ondergaan. De laatste realisatie is het vernieuwde plein dat nu een groene ontmoetingsplaats is geworden met comfortabele zitbanken. Het stationsproject van Oostende kende al zijn start in 2011. In totaal werd 150 miljoen geïnvesteerd. De hele omgeving werd in die tijd onder handen genomen. “Verschillende vervoersmiddelen treffen elkaar hier: bus, tram, trein, fiets en auto. Het is een echt knooppunt geworden, maar het is veel meer dan dat. Voor heel veel mensen is dit de toegang tot onze stad”, zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA).

Station en perrons

Het stationsgebouw uit 1913 werd gerestaureerd en enkele zijgebouwen werden afgebroken. In de historische stationshal werden de oude materialen en kleuren in ere hersteld. De oorspronkelijke vloer kwam terug en de gietijzeren bogen kregen hun vroegere kleur, het Leopold II-blauw terug. Enkel de linkervleugel, het vroegere Hotel Terminus, wacht nog op renovatie.

Alle perrons werden opnieuw aangelegd. Onder de parkeertoren kwamen tramsporen, waardoor reizigers met een loopbrug over de sporen vlot van de trein kunnen overstappen op de tram. Een opvallende vernieuwing is de groene luifel met een oppervlakte van 20.000 m² boven de perrons.

Fietsen en bussen

De fietsenstalling met plaats voor 1.400 fietsen werd ondergronds gebracht met de opvallende koepels die uitkomen op het stationsplein. De busperrons werden tijdens de werken enkele jaren verhuisd voor het toenmalige gebouw van het KTA. In de tussentijd is de school afgebroken en zijn de werken volop bezig voor de Sky Towers. De busperrons zijn nu verhuisd naar de zone voor Hotel Terminus.

De stelplaats van de bussen en de trams verhuisde naar de Slijkensesteenweg en de oude stelplaats naast het station werd afgebroken. Hier kwam de volledig nieuwe parkeertoren zoals we die nu kennen met plaats voor 680 auto’s.

Natiënkaai verkeersvrij

Een grote aanpassing is zeker ook het verkeersvrij maken van de omgeving. Terwijl je vroeger vanuit het Hazegras nog langs het stationsplein naar de Visserskaai kon rijden, werd deze omgeving volledig afgezet. Oorspronkelijk was deze verkeerssituatie tijdelijk, maar ondertussen is het de bedoeling om de omgeving verkeersvrij te houden.

Stationsplein

Het stationsplein kreeg de voorbije jaren verschillende functies. Zo werden de fietsen hier enkele jaren gestald. Nu alle werken afgerond zijn, was het tijd om het plein zelf onder handen te nemen. Het is nu een groene ontmoetingsplaats met zitbanken, waar mensen rustig kunnen genieten van de omgeving. Verder kwam er aangepaste verlichting en kregen de vissersvrouwen van August Michiels hun centrale plaats terug.