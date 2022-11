Stationsbuurt Kortrijk wordt autoluwe zone met 6.000 m² aan groenzones

In het masterplan van de herinrichting van de stationsbuurt in Kortrijk worden De Zandstraat en een deel van de Magdalenastraat volledig heraangelegd. Daarbij wordt maximaal ingezet op verkeersveiligheid, ontharding en vergroening. De stadsring R36 wordt met een tunnel ondergronds gebracht, de Zandstraat wordt een groen plein met ruimte voor terrassen, zitbanken en fietsenstallingen en de Magdalenastraat, met brede voetpaden en fietspaden, wordt opgenomen in de zone 30.

“We ontharden waar we kunnen, in totaal spreken we van 6.000 vierkante meter aan vergroening met vaste planten, siergrassen, bolgewassen en accentbomen. Voor de verharding kiezen we voor roodbruine betonstenen, afgewerkt met verschillende gekorrelde structuren. Het wordt dus geen saaie grijze vlakte”, zegt Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing.

Al drie jaar

De herinrichting van de stationsomgeving loopt intussen al drie jaar. Tegen de zomer van 2023 opent de nieuwe ondergrondse tunnel, het jaar daarop is ook het bovengrondse autoluwe plein een feit. Het wordt een deel van de stationsboulevard die een verbinding vormt voor voetgangers en fietsers tussen het station en Kortrijk Weide en omgeving.

“De doelstelling was van in het begin duidelijk: de verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen, zonder in te boeten op doorstroming voor het autoverkeer op de stadsring. Door verkeer ondergronds te maken, wordt het opnieuw rustiger in de omliggende straten en komt de knip in de Beheerstraat terug”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

Busstation

In het verlengde van het treinperron langs spoor 1 komt een ruim busstation met 6 bushaltes en een aantal wachtplaatsen. De stationsboulevard loopt evenwijdig langs het muziekcentrum maar wordt gescheiden door een ruime groenzone met gras, lage beplanting en bomen. “In plaats van een druk verkeersknooppunt met honderden geparkeerde wagens kiezen we voor autovrije en groene pleinen, waar het aangenaam en veilig vertoeven is voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen. Zo geven we de omgeving terug aan de buurtbewoners”, aldus Weydts.

Buurtbewoners ontvangen eerstdaags een bewonersbrief over de herinrichting en extra info over de nieuwe verkeerssituaties.