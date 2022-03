Station Ieper is knooppunt voor alternatieve vervoersvormen

In Ieper zal een jaar lang worden geëxperimenteerd met een busverbinding tussen de stad en Armentières. Ook komt er aan het station een fietsherstelpunt met een fietspomp en een infozuil. Daarmee wil de Westhoekstad zich nog versterken als verkeershub, een knooppunt waar alternatieven voor de wagen te vinden zijn.

Het project Interreg V Transmobil wil mensen die zich niet met de eigen wagen verplaatsen een alternatief bieden. Daarnaast wil het initiatief het makkelijker maken om met het openbaar vervoer de grens over te steken.

Hubs

Een van de doelstellingen van Transmobil is het opbouwen van verkeerspunten, of hubs, waar inwoners van de grensregio gemakkelijk kunnen inpikken op het openbaar vervoer of andere alternatieven. Een van die hubs bevindt zich aan het station in Ieper.

“In een landelijk gebied is een eigen wagen nog vaak de norm”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Het project Transmobil heeft als bedoeling om mensen alternatieve vervoersmiddelen aan te bieden. Daarnaast willen we een aantal dienstverleningen samenbrengen, zodat de mobiliteitshubs een grotere aantrekkingskracht krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door er een pakjesdienst te voorzien.”

Nieuwe busverbinding

“Ieper heeft heel wat trein- en busverbindingen. Een bus gaat naar Le Bizet”, zegt Valentijn Seys, deskundige mobiliteit in Ieper. “Binnenkort wordt er een jaar geëxperimenteerd met een nieuwe busverbinding Ieper-Armentières. We willen van Ieper een knooppunt van mobiliteit maken.”

Binnen het kader van Transmobil investeerde Ieper in Blue Bikes, de blauwe deelfietsen die aan het station te vinden zijn. “Dankzij de inspanningen van de stad kan je de fietsen lenen aan een lager tarief dan voorzien door de NMBS”, aldus de mobiliteitsdeskundige.

Onbemand fietsherstelpunt

“Dat stimuleert het gebruik van de fietsers. We investeerden in een uitbreiding van het deelwagensysteem Cambio, dat nu in Ieper drie wagens bezit, waarvan een grotere gezinswagen.”

“Het is de bedoeling dat aan het station een infozuil komt, met een fietspomp, een onbemand fietsherstelpunt en lockers waarin mensen fietsbatterijen kunnen opladen.”

Grensoverschrijdend netwerk

Nog in de stad zijn al een tijdje de groene e-steps te vinden, waarmee je voor een zachte prijs door het centrum kan rijden.

In een grensoverschrijdend netwerk van mobiliteitshubs zijn ook Adinkerke, Kortemark, Klerken, Nieppe, Hazebrouck, Esquelbecq en Bergues te vinden.