Station Harelbeke krijgt nu toch nieuwe lift die roltrap vervangt

Er is goed nieuws over de toegankelijkheid van het station in Harelbeke. Perron 2 krijgt nu een nieuwe lift die een kapotte roltrap zal vervangen.

De NMBS heeft laten weten dat er een oplossing in de maak is voor de defecte roltrap in het station van Harelbeke. Het is al geruime tijd een groot probleem voor minder mobiele treinreizigers om perron 2 van het station te bereiken, waar de trein richting Kortrijk gaat. Er werd vastgesteld dat het niet zo vanzelfsprekend is om de roltrap te herstellen of een nieuwe te installeren. Na rijp beraad heeft de NMBS uiteindelijk gekozen voor een lift. De NMBS is momenteel volop bezig met te onderzoeken waar ze de lift precies zullen installeren. “Als stadsbestuur van Harelbeke zijn we uiteraard héél tevreden dat er -na zo veel tijd- eindelijk een oplossing in zicht is en vooral dat er een lift komt, dit in het belang van onze minder mobiele inwoners”, zegt Koen Opsomer, schepen van Openbare werken en Mobiliteit.