Stadsbestuur Poperinge blijft aandringen op rotonde op gevaarlijk kruispunt

Het stadsbestuur van Poperinge blijft aandringen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om een rotonde te installeren op het kruispunt van de Oostlaan met de Bruggestraat en de Elverdingseweg. Dat heeft schepen Verbeke tijdens de gemeenteraad geantwoord op een vraag van Isabel Sticker.

“Dat dat kruispunt niet veilig is, dat is een understatement”, stelde Isabel Sticker (Open VLD/Bewust). “Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan het AWV op 22 mei om hun nieuwe voorstel voor slimme conflictvrije verkeerslichten, in combinatie met extra afslagstroken, toe te lichten en op plan uit te tekenen. Onze fractie is ervan overtuigd, net zoals het stadsbestuur trouwens tot op vandaag, dat een rotonde op dit kruispunt de beste oplossing is om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Zal het stadsbestuur voet bij stuk houden en blijven aandringen bij AWV om volop te gaan voor een rotonde?”

Plaatsbezoek

Schepen Klaas Verbeke (CD&V) antwoordde dat de situatie er inderdaad gevaarlijk is, en dat het stadsbestuur uiteraard blijft aandringen op de creatie van een rotonde. “Het schepencollege is zeker geen voorstander van verkeerslichten. We nodigden het AWV uit voor een plaatsbezoek. Een rotonde zoals die ter hoogte van de Reningelstseweg geniet onze voorkeur. Daar haalde men, zeer succesvol, de fietsers uit het rondgaande verkeer. De fietsen moeten er eerst wat opzijgaan, en wat verder oversteken.” (AHP)