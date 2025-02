Stadsbestuur plant maatregelen voor veiliger Ernest Claeslaan: “We willen de snelheid afremmen”

Al ettelijke jaren klagen bewoners van de Ernest Claeslaan over de verkeersonveiligheid in hun straat. Dat heeft de stad ertoe aangezet om met de betrokkenen in overleg te gaan. Na twee participatiemomenten voorziet het stadsbestuur een resem ingrepen. “We willen op de eerste plaats de snelheid van het verkeer afremmen”, zegt schepen van Mobiliteit Pieter Billiet.

De participatiemomenten vonden eind vorig jaar plaats en richtten zich behalve tot de bewoners van de Ernest Claeslaan ook tot die van de nabije Donaustraat en een stukje van de Groenhovestraat. Om het overleg in goede banen te leiden, werd een studiebureau ingeschakeld.

Voorstellen mobiteam

“Samen met de aanwezige bewoners brachten we tijdens de participatiemomenten de problemen in kaart en zochten naar oplossingen op maat van de buurt”, zegt schepen Billiet. “Er kwamen heel wat bezorgdheden aan bod en er werden voorstellen gedaan rond mogelijke wijzigingen aan de infrastructuur. Het studiebureau heeft tevens de tellingen en de snelheidsmetingen in de straten gecontroleerd om de verschillende klachten te objectiveren.”

“Uit die metingen kwam naar boven dat er vooral nood is aan een aantal snelheidsremmende maatregelen. De verkeersintensiteit in de Ernest Claeslaan is aanvaardbaar voor een woonstraat.”

“Met de stad zijn we met de metingen en de voorstellen van de bewoners aan de slag gegaan. De suggesties werden besproken in het stedelijke mobiteam, samengesteld uit interne deskundigen plus enkele externe specialisten. Dat team adviseert het stadsbestuur op het vlak van verkeer en mobiliteitsproblemen.”

“Het mobiteam heeft verschillende oplossingen naar voren geschoven om de problemen in de straat aan te pakken. Eind januari hebben we in het schepencollege die oplossingen uitvoerig besproken en ze bevestigd.”

Wegversmallingen

Vorige dinsdag werden de bewoners opnieuw samengeroepen en legde het stadsbestuur uit welke maatregelen er op korte termijn genomen zullen worden om de verkeersveiligheid in de Ernest Claeslaan en de directe omgeving te verbeteren. De meeste ingrepen zijn erop gericht om de snelheid van het verkeer af te remmen en tegelijk wordt er aandacht besteed aan de veiligheid van de fietsers. Er wordt her en der met testopstellingen gewerkt. Het is de bedoeling die na enkele maanden te evalueren.

“De kruispunten van de Ernest Claeslaan met de zijstraten zullen geaccentueerd worden door wegmarkeringen met voorrang van rechts aan te brengen”, somt Pieter Billiet de maatregelen op. “Er zal een zebrapad voorzien worden ter hoogte van de trage weg die zich bevindt naast het huis in de Ernest Claeslaan 1. Dat moet voor een licht snelheidsremmend effect zorgen en zal tegelijkertijd de trage weg accentueren.”

“De fietsers willen we via een zijwegje zoveel mogelijk richting Keibergstraat sturen om op die manier het drukke kruispunt van de Brildam met de Hugo Verriestlaan te vermijden. Zo komen ze in de fietszone van de Keibergstraat en de Sint-Jozefstraat terecht.”

“We zullen de testopstellingen evalueren”

“Ter hoogte van de aansluiting van dat zijwegje op de Ernest Claeslaan zal er een wegversmalling voorzien worden om die fietsroute te beklemtonen. Op korte termijn voorzien we een testopstelling op die locatie.”

“De toegelaten snelheid wordt vooral overschreden in het deel van de Ernest Claeslaan tussen de Rijnstraat en de Moezelstraat. In dat wegsegment willen we eveneens een wegversmalling als testopstelling aanbrengen om de automobilisten vaart te doen minderen. Fietsers zullen naast de versmalling kunnen rijden.”

Uitwijkstroken

Op langere termijn zullen er uitwijkstroken gerealiseerd worden in de Groenhovestraat. Daarnaast zal er bekeken worden om het kruispunt van de Ernest Claeslaan met de Maasstraat en de Breugellaan te versmallen en gedeeltelijk te ontharden.

“We willen de twee testopstellingen (de wegversmallingen) aan de hand van snelheidssoftware evalueren”, besluit de schepen. “Als die versmallingen een serieuze impact blijken te hebben op de gemeten snelheden, kunnen de testopstellingen omgevormd worden tot definitieve opstellingen.”