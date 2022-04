Stadsbestuur keurt voorstel voor ruime zone 30 goed in Meense binnenstad

Het is het Meense stadsbestuur menens in de aanpak van de verkeersveiligheid. De volledige binnenstad, inclusief De Barakken, wordt één grote zone 30. Onder impuls van bevoegd schepen Patrick Roose (Vooruit) zet Menen alles op alles om het aantal verkeersslachtoffers tot een absoluut minimum te herleiden.

Afgelopen jaar werd Menen lid van de Coalitie van 30, een groep onder leiding van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, die ijvert voor meer en grotere zones 30.

“Een logische stap, want in een zone 30 gebeuren er nu eenmaal minder ongevallen. Vallen ze toch voor, dan zijn ze meestal ook heel wat minder erg van aard!” Tijdens de meest recente gemeenteraad werd dan ook het voorstel om van de binnenstad één grote zone 30 te maken goedgekeurd.

Ook in De Barakken

“Vanaf de spoorwegen tot aan de Franse grens zal de snelheidsbeperking van toepassing zijn”, verklaarde de schepen. Ook de populaire wijk De Barakken, die vooral in het weekend op de nodige dagjestoeristen kan rekenen, valt onder het nieuwe besluit.

Het stadsbestuur laat met deze nieuwe maatregel duidelijk blijken dat verkeersveiligheid, één van de pijlers van het bestuursakkoord dat het daglicht zag kort na hun aanstelling, meer dan alleen maar een populaire slogan is. Ook het volledige centrum van Lauwe zal tot een zone 30 worden omgetoverd. Daarnaast zullen ook de variabele zones, nu reeds van toepassing op verschillende plaatsen in Menen, verder worden uitgebreid.

Stap voor stap

De nieuwe beperkingen gaan in op 1 mei en maken deel uit van een compleet pakket aan veranderingen die van Menen een verkeersveilige stad moeten maken. “Toch gaan we stap voor stap te werk”, verduidelijkte de schepen nog. “De snelheidsbeperking is een eerste stap, nadien zullen de rijrichtingen worden geëvalueerd.”

De gemeenteraad stemde bijna unaniem voor deze ingrijpende maatregel, met enkel CD&V die zich onthield. “Laat ons duidelijk zijn dat we niet tegen verkeersveilige maatregelen zijn”, klonk het. “Alleen wordt met een globale snelheidsverlaging de indruk gewekt dat het hier enkel gaat om het vullen van de stadskas.”