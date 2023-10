Stad Roeselare koopt parking in Sint-Alfonsusstraat aan: “Dit was een unieke kans”

Stad Roeselare heeft de parking op het einde van de Sint-Alfonsusstraat, gekend als parking P3, aangekocht. Het is de bedoeling dat in de toekomst het personeel van de politiepost in het stationsgebouw er hun privéwagen kan parkeren. “Nu staan hun wagens op de Moermanparking, maar die parking verdwijnt binnenkort en maakt plaats voor een park”, aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V).

Op het einde van de Sint-Alfonsusstraat is er een parking met ruim dertig plaatsen. De site wordt al jaren door de stad Roeselare gehuurd. “Er staan onder andere wagens van de stad en ook enkele medewerkers van de stad kunnen er tijdens de werken aan het stadhuis hun wagen parkeren. Daarnaast maken ook een aantal omwonenden gebruik van de parking”, somt schepen van Patrimonium Nathalie Muylle (CD&V) op.

380.000 euro

De stad zegde eind oktober vorig jaar het huurcontract op, maar toen de eigenaar aangaf dat hij de parking wou verkopen toonde het stadsbestuur onmiddellijk interesse. Inmiddels werd de parking aangekocht voor 380.000 euro. “Dit was een unieke kans om deze uitstekende locatie aan te kopen”, aldus Muylle.

Deel voor politie, deel in verhuur

De parking zal in de toekomst gebruikt worden door de medewerkers van de politiepost in het stationsgebouw. “Die plaatsen momenteel hun wagen op de Moermanparking. Die verdwijnt binnenkort en wordt een park. Het zou logisch geweest zijn dat de politiemedewerkers konden parkeren in de stationsparking, maar na onderhandelingen met de NMBS bleek dat dit 15.000 euro per jaar zou kosten.”

Naast de 25 privéwagens van de politiemedewerkers is er nog ruimte voor extra auto’s. “We zullen die proberen te verhuren en we denken dat er wel interesse zal zijn. De site van de Paterskerk wordt ontwikkeld. Daar komen kantoren en woongelegenheden en misschien is er wel een samenwerking mogelijk met de Cityscoop.”