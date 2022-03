Stad Roeselare en AWV willen omgeving Euroshop veiliger maken

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) maakt geld vrij om een aantal zwarte kruispunten aan te pakken. In Roeselare staan de Meensesteenweg ter hoogte van de Euroshop en de omgeving van de rotonde aan het voormalig Spillebad op die lijst.

De lijst met zwarte punten van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt geregeld vernieuwd op basis van de recentste ongevallencijfers. Op de nieuwste lijst, met in totaal 301 punten, staan twee plaatsen in Roeselare.

De stad en Wegen en Verkeer willen onder andere de omgeving van de Euroshop langs de Meensesteenweg in Roeselare veiliger maken. “Daar willen we bijvoorbeeld een veiliger omgeving voor fietsers creëren. Momenteel zijn er tal van in- en uitritten naar de Euroshop. We willen dat aantal beperken. Onze wens is om er met een grote in- en uitrit en met verkeerslichten te werken. De plannen zijn nog niet definitief”, aldus schepen van Mobiliteit Stefaan Van Coillie (CD&V).

Groot project

De ingrepen rond de omgeving worden meegenomen in het grote riolerings- en herinrichtingsproject van de Meensesteenweg. Wanneer dat project gerealiseerd wordt, is momenteel nog niet duidelijk. Een tweede zwarte punt is de omgeving van de rotonde aan het voormalig Spillebad. “Een heel moeilijk gegeven omdat daar verschillende wegen samenkomen. Voorlopig is het nog heel onduidelijk wat we daar kunnen doen. Het is alvast positief dat er middelen beschikbaar worden gesteld.”

(BF)