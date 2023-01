Stad Oostende koopt nieuwe kabelgoten voor evenementen: “Die moeten toegankelijk zijn voor iedereen”

In Oostende vinden jaarlijks heel wat evenementen plaats. Iedereen moet hiervan kunnen genieten en daarom zet de stad in op meer en beter toegankelijke evenementen. Stad Oostende vervangt de hoge oude kabelgoten door nieuwe toegankelijke en dus lagere kabelgoten met een schuin vlak. Zo kunnen mensen in een rolstoel, met een rollator of kinderwagen er makkelijker over kunnen. De kabelgoten worden voor het eerst ingezet tijdens het Filmfestival Oostende dat start op vrijdag 27 januari.

Stad Oostende is een bruisende stad met jaarlijks tal van evenementen. Omdat iedereen optimaal zou kunnen genieten, wil de Stad inzetten op meer en beter toegankelijke evenementen met een specifieke aandacht voor personen met een handicap zoals rolstoelgebruikers of mensen met een audiovisuele handicap. Daarom kocht de Stad recent toegankelijke kabelgoten aan.

Nieuwe toegankelijke kabelgoten

Schepen Bhatti: “Stad Oostende vermijdt zoveel als mogelijk om kabels over wandelpaden of toegangswegen te plaatsen. Soms kan het helaas niet anders en daarom investeert de Stad nu in nieuwe toegankelijke kabelgoten. De oude kabelgoten waren vrij hoog waardoor rolstoelgebruikers maar ook personen met een rollator of kinderwagen daar niet (zelfstandig) over raakten. De oude kabelgoten waren soms ook gevaarlijk omdat ze niet altijd even zichtbaar zijn en personen zo verrast werden door dat obstakel op de weg. De nieuwe kabelgoten hebben een breder afgeschuind vlak waardoor iedereen er gemakkelijk, veilig en zelfstandig over raakt.”

“De nieuwe kabelgoten hebben een breder afgeschuind vlak waardoor iedereen er gemakkelijk, veilig en zelfstandig over raakt” – schepen Hina Bhatti

Kabelgoten zijn een belangrijk aspect om evenementen toegankelijk te houden voor iedereen, maar daarnaast zijn er nog andere belangrijke zaken zoals onder meer voorbehouden parkeerplaatsen, tolken gebarentaal en rolstoeltoegankelijk sanitair.

Voor evenementen

De nieuwe kabelgoten zullen nu voor het eerst ingezet worden tijdens Filmfestival Oostende dat van start gaat op vrijdag 27 januari.

“Oostende heeft een ruim aanbod aan evenementen en activiteiten. Het stadsbestuur kiest voor een goede afstemming en spreiding van de evenementen maar vindt het ook belangrijk dat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Oostende is een inclusieve stad. We willen elke Oostendenaar en alle bezoekers van onze stad maximaal betrekken”, zegt burgemeester Bart Tommelein.