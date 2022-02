Stad Oostende genomineerd voor Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2022

Stad Oostende maakt een kans om de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2022 te winnen. Die jaarlijkse prijs is een onderscheiding voor projecten die door hun vernieuwende aanpak een concrete bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in Vlaanderen. De jury nomineerde het project ‘Veilige schoolomgevingen’ en looft de participatieve aanpak, de goede samenwerking met partners en de resultaten op het terrein.

Met het project ‘Veilige schoolomgevingen in Oostende’ is Stad Oostende genomineerd voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2022. De nominaties werden bepaald door een vakjury onder leiding van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). De jury selecteerde de kanshebbers uit in totaal 20 kandidaten die een dossier hadden ingestuurd.

Veilige scholen

Burgemeester Bart Tommelein: “Het project ‘verkeersveilige schoolomgevingen’ is een knap staaltje van samenwerking tussen Stad Oostende, de politie en onze scholen. Dit leidt tot snelle, concrete resultaten en kan hopelijk andere steden en gemeenten inspireren. Verkeersveiligheid is een topprioriteit van dit stadsbestuur, zeker in de buurt van onze scholen.”

Eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Mobiliteit, licht toe: “De Oostende schoolomgevingen veiliger maken is voor mij een echte topprioriteit. De kracht en het succes van dit project is net dat de focus ligt op samenwerken en elkaar versterken. Door te werken met actieplannen blijven we niet hangen in het bedenken van ideeën, maar gaan we voluit voor concrete oplossingen waar we allemaal achter staan en die we met zijn allen samen realiseren. Zo wordt een schoolomgeving echt veiliger voor iedereen.”

Lof voor de goede samenwerking

Met het project ‘Veilige schoolomgevingen’ wil Stad Oostende alle schoolomgevingen veiliger maken met een brede, participatieve aanpak. In het project wordt het verplaatsingsgedrag van leerlingen en de verwachtingen van de scholen in kaart gebracht en worden knelpunten besproken met het stadsbestuur, de lokale politie, het Agentschap Wegen en Verkeer en de VSV. Aan het einde van de rit wordt voor elke school een actieplan opgemaakt met taken voor elke partner. Naast infrastructurele en financiële engagementen van de stad, wordt er ook ingezet op educatie en handhaving.

“De input van ouders en kinderen die elke dag een traject afleggen naar school is van grote meerwaarde. Zij kunnen heel goed inschatten waar verbeterpunten zijn. En dankzij de participatie van alle betrokken partners komen we nu tot een tastbaar verschil in de verkeerssituatie aan scholen”, concludeert schepen voor onderwijs Natacha Waldmann.

Naast de participatieve aanpak prees de jury dit project voor de goede samenwerking met de partners, de duidelijke doelstellingen en de resultaten op het terrein.

Uitreiking op 15 maart

De andere genomineerde projecten zijn ‘Coalitie van 30’ van Stad Leuven en ‘Jonge Wegweters’ van de Antwerpse Bataljong vzw. De uiteindelijke winnaar wordt op 15 maart bekend gemaakt tijdens het online Vlaams Congres Verkeersveiligheid.