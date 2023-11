Stad Nieuwpoort verwelkomt nieuwe elektrische veerboot

De vergroening van de Vlaamse veerdiensten gaat verder met de aankomst van de derde elektrische veerboot van VLOOT in Oostende. Deze moderne veerboot zal de veerdienst in Nieuwpoort versterken en zorgen voor duurzame mobiliteit aan de kust.

VLOOT, onderdeel van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), kondigt met trots de aankomst van de derde elektrische veerboot in Oostende aan. Deze nieuwe veerboot zal worden ingezet op de veerdienst in Nieuwpoort, waarmee Vlaanderen zijn inzet voor duurzaam vervoer via water verder versterkt.

Nieuwste qua techniek

“Dit is al de derde state-of-the-art veerboot – het nieuwste van het nieuwste qua techniek – die we aan onze kust mogen verwelkomen en het is een belangrijke stap in de elektrificatie van onze vloot. Dit zal ook de stimulans vergroten voor duurzaam reizen per fiets of te voet”, verklaart Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

De nieuwe veerboot is een technologisch hoogstandje en bouwt voort op het ontwerp van de elektrische veerboot ‘Raveel ontmoet Ensor’ die al meer dan twee jaar met succes in Oostende opereert. De technologie is verder geoptimaliseerd, met een optimale rompvorm en geavanceerde elektrische voortstuwing en batterijopslag. “Zonnepanelen leveren de basisenergie voor de navigatieapparatuur en airconditioning, waardoor de ‘Vaar-Wel Raveel’ deels zelfvoorzienend is”, legt Piet Leeuwerck, manager scheepsbouw en R&D bij Vloot, uit.

Met een lengte van 18,7 meter en een breedte van 6 meter kunnen er met veerboot tot vijftig passagiers mee. Daarnaast kan het schip per overtocht 25 fietsen vervoeren. De veerboot krijgt een speciale bekleding van de hand van Raveel.

“Als alles vlot verloopt, verwachten we de nieuwe veerboot ergens in de loop van november operationeel in te zetten in Nieuwpoort”, vult Tim Van Dijck aan, directeur van VLOOT.

Eerbetoon aan Raveel

De naam van de nieuwe veerboot, ‘Vaar-Wel Raveel’, is een eerbetoon aan de kunstenaar Roger Raveel, die een nauwe band had met VLOOT. Raveel beschilderde in de jaren tachtig de muren van het directiegebouw van de rederij in Oostende en ontwierp in 2007 het beeld dat nog steeds op de boeg van de veerboten aan de kust prijkt.

(PG)