Stad Kortrijk maakt eindelijk werk van oplossing voor gladde stroken in Aalbeke

De lange stroken blauwe natuursteen langs de Moeskroensesteenweg (N43) in hartje Aalbeke worden door vele fietsers al jaren vervloekt. Bij de minste verkeerde beweging komen fietsers er ten val, soms met serieuze verwondingen tot gevolg. De naam Aalbeke ruimde bij sommigen al plaats voor ‘Valbeke’. Na jaren vol slieren en valpartijen zou er eindelijk werk gemaakt worden van een oplossing.

Het was gemeenteraadslid voor Team Burgemeester Dieter D’Alwein die de problematiek aankaartte op de vorige gemeenteraad. D’Alwein is bovendien uitbater van het café in Aalbeke centrum ‘De Labberleute’ en heeft dus vele fietsers tegen de grond zien smakken. Fietsers die willen oversteken moeten over de vaak gladde natuurstenen rijden. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) belooft nu een snelle oplossing. Door de stenen ruwer te maken met kleine putten zou de kans op valpartijen aanzienlijk moeten verkleinen.

De financiering van die heraanleg wordt een heikel punt. Het is het Vlaamse Gewest dat bij de heraanleg van Aalbeke centrum koos voor natuursteen. Later droeg het Gewest echter het onderhoud over aan Stad Kortrijk. Nu blijkt dat die natuursteen een foute keuze was, vraagt Stad Kortrijk aan het Vlaams Gewest om mee te betalen. Al lieten die al verstaan dat daar momenteel geen budget voor is.