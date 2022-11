Stad Izegem start met autodeelproject

Het Izegemse stadsbestuur gaat in zee met Claus Mobility en stelt twee deelwagens ter beschikking voor haar inwoners en medewerkers. “De twee deelwagens, een Fiat 500 hybridewagen en een Fiat Tipo benzinewagen, krijgen een vaste standplaats op de Korenmarkt”, vertelt schepen van mobiliteit Caroline Maertens.

“Autodelen biedt zowel voor de gebruikers als voor hun omgeving verschillende voordelen. Een auto staat vaak stil. Omdat een deelauto vaker en door meer mensen gebruikt wordt, worden andere auto’s overbodig. Een gedeelde wagen kan zo al snel 5 tot 6 privéwagens vervangen. Bovendien zorgt autodelen voor een daling van de CO2-uitstoot”, vertelt schepen Caroline Maertens.

De deelwagens worden voorzien door de firma Claus Mobility. Om een deelwagen te reserveren, kan men gebruikmaken van de app claus2you. Gebruikers moeten zich eenmalig registreren via www.claus2you.be en daarna verloopt alles via de gebruiksvriendelijke app.

“Gebruikers moeten geen abonnementskosten betalen. Je plaatst een tegoed op de app en betaalt enkel voor de duur en de afstand van je rit. In de prijs die je moet betalen, zijn brandstof en een omniumverzekering inbegrepen”, legt schepen Maertens uit. Claus Mobility past een uurtarief toe van 2,99 euro per uur (Fiat 500) of 4,49 euro per uur (Fiat Tipo). Bij dit bedrag wordt enkel het verbruik van de gereden kilometers opgeteld. Wie de wagen langer dan 9 uur gebruikt, betaalt een dagtarief van 25 of 38 euro.

Op dinsdag 15 november om 19.30 uur organiseert de stad in zaal Meilief een infomoment over autodelen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via mobiliteit@izegem.be of 051/ 33.73.71.

(VD/FM)