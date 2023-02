Stad Izegem koopt grond voor nieuwe parkeerhaven in Nieuwstraat: “Om het voor de fietser veiliger te maken”

Na de Marktstraat krijgt nu ook de Nieuwstraat in Izegem een parkeerhaven. Het stadsbestuur koopt daarvoor een stuk grond aan de achterkant van voormalige videotheek Video-Palace. Vanaf april verandert de rijrichting in de straat, maar fietsers kunnen wel nog in beide richtingen rijden. Door geen auto’s meer in de straat zelf te laten parkeren, wil de stad de situatie er veiliger maken.

Directe aanleiding voor de aanleg van de parkeerhaven is de nakende renovatie van de Centrumbrug en het creëren van een brugpark.

Hogere fietsveiligheid

“Doel is een verkeersveilig, leefbaar en groen stadcentrum”, legt mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA) uit. “Ons centrum blijft uiteraard bereikbaar voor alle vervoer maar bijzondere aandacht gaat naar het verhogen van de fietsveiligheid. In ons fietsbeleidsplan zijn een aantal knelpunten opgenomen. De smalle Nieuwstraat, een belangrijke ader voor fietsers van en naar de scholen, is er een van. Om het voor de fietser veiliger te maken en het fietsen in twee richtingen mogelijk te maken, moeten we een alternatief zoeken voor de geparkeerde wagens in deze straat.”

“We gaan met onze diensten bekijken wat mogelijk is, maar we zouden er graag 18 à 19 parkeerplaatsen voorzien”

De stad was al langer op zoek naar een geschikte locatie voor een parkeerhaven, maar had recent dus succes met een aankoop ter hoogte van de Nieuwstraat 10. “Het volledige plan en de achterliggende gronden stonden te koop”, zegt de schepen. “In de woning, waar vroeger nog videotheek Video-Palace zat en die nu nog als winkelruimte verhuurd wordt, hebben we geen interesse. Gelukkig was de eigenaar bereid om de achterliggende gronden apart te verkopen. Het gaat om een stuk parking, maar ook enkele oude loodsen die we mogen afbreken. We gaan met onze diensten bekijken wat mogelijk is, maar we zouden er graag 18 à 19 parkeerplaatsen voorzien. De ligging maakt het ook mogelijk om een doorsteek voor fietsers en voetgangers te maken naar de parkeerhaven in de Marktstraat.”

Subsidie toegekend

Na onderhandelingen met de eigenaar heeft de stad een akkoord om de loods en parking te kopen voor 310.000 euro. “Daarnaast staan wij in voor de afwerking van het gat in de gevel van de winkel na de sloop van de uitbouw en leggen wij de volledige parking aan”, weet de schepen. “Voor de aankoop en aanleg van deze parkeerhaven Nieuwstraat en de heraanleg van de Korenmarkt hebben wij een subsidieaanvraag ingediend bij Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Ondertussen hebben wij al bevestiging gekregen dat deze goedgekeurd is en wij 500.000 euro subsidie toegekend krijgen.”

Ingebruikname later

Het nieuwe bereikbaarheidsplan treedt op 3 april in voege. De stad maakt nu verder werk van de administratieve afhandeling van het dossier en de eigenlijke aanleg. “Maar dat zal wat tijd in beslag nemen”, weet de schepen. “De ingebruikname van de parkeerhaven zal pas in een latere fase kunnen gebeuren.”

STiP vraagt zich af waar inwoners van de straat straks terecht kunnen. “Er zijn niet veel winkels meer en we hebben twaalf bewonerskaarten om te parkeren. Maar we voorzien 19 à 20 parkeerplaatsen en voorzien dus geen problemen”, aldus de schepen. Groen hield nog een pleidooi voor de realisatie van een winkelwandelstraat in de Marktstraat of een vorm van woonerf, maar dat ziet de stad niet zitten. De partij zag ook mogelijkheden in de parking van de BNP Paribas, maar die wil liever geen samenwerking met de. Vlaams Belang is voorstander van de parkeerhaven. “Maar we blijven tegen het parkeerverbod in de straat”, besluit Rik Baert.