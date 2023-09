Stad Izegem en AWV pakken zwart verkeerspunt aan Heilig Hartkerk aan

Ook Izegem heeft een zwart verkeerspunt en dat ligt zowaar in een Zone 30. De ongevallen – voornamelijk met fietsers – resulteren gelukkig enkel in lichtgewonden, maar stad Izegem en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) zullen het kruispunt toch aanpakken.

West-Vlaanderen telt 31 zwarte verkeerspunten en daar zit er ook eentje in Izegem bij. Met name het kruispunt van de Roeselaarsestraat met de Kruisstraat, dus ter hoogte van de Heilig Hartkerk. In de periode 2018-2020 gebeurden er 8 ongevallen, waarbij tien lichtgewonden vielen. Het ging telkens om een aanrijding tussen een gemotoriseerd voertuig en een (brom)fietser of voetganger. Stad Izegem werkte samen met een Agentschap Wegen en Verkeer – de Roeselaarsestraat is immers een gewestweg – een aanpak uit. Zowel in de Kruisstraat als in dat stukje van de Roeselaarsestraat geldt eenrichtingsverkeer voor de wagens. Het is er ook zone 30 en er geldt dus sowieso voorrang van rechts.

Voorrang verlenen

In beide straten mogen de fietsers wel in twee richtingen rijden. Fietsers die richting Roeselare rijden, moeten dus ook voorrang verlenen aan het verkeer uit de Roeselaarsestraat. “Om dat nog eens te benadrukken hebben we een verkeersbord B17 (voorrang van rechts, red.) aangebracht”, zegt mobiliteitsschepen Caroline Maertens.

De ruimte voor Vioré is ingericht met rode klinkertjes, ook het fietspad dat daar afgebakend is met klinknagels loopt daarover. “Dat zullen nu vervangen door een betonstrook, er wordt ook met fietslogo’s op de weg gewerkt, maar enkel aan het begin en het einde van het kruispunt om geen indruk te wekken dat de fietsers voorrang hebben. Daarom worden ook de fietsnagels verwijderd. Ook in de Kruisstraat komt een fietssuggestiestrook. Er worden ook paaltjes geplaatst zodat de voertuigen niet helemaal links komen te staan als ze vanuit de Kruisstraat richting de verkeerslichten willen rijden.”