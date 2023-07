Stad Izegem breidt aanbod deelwagens uit: “We willen zo autodelen nog meer stimuleren

Inwoners van Izegem kunnen sinds november 2022 gebruikmaken van twee deelwagens. De vloot wordt nu uitgebreid met vier extra deelwagens. “Door de deelwagens ook in onze deelgemeenten aan te bieden, hopen we autodelen nog meer te stimuleren”, vertelt schepen van mobiliteit Caroline Maertens.

De twee deelwagens op de Korenmarkt werden sinds november 2022 zo’n 360 keer gereserveerd door 57 unieke gebruikers. Samen legden de deelwagens al meer dan 20.000 kilometer af. Omdat de deelwagens zo populair zijn, besliste het Izegemse stadsbestuur om het aanbod uit te breiden.

Teller op 6

“Door het aanbod te versterken en de deelwagens over het hele grondgebied te verspreiden, willen we meer mensen de kans geven om er gebruik van te maken”, legt schepen van mobiliteit Caroline Maertens uit. “Concreet komt er telkens één deelwagen op het Emelgemseplein, het Kachtemsplein en het Ter Beursplein. Er komt ook een derde deelwagen op de Korenmarkt, namelijk een volledig elektrische Fiat Doblo.” Dit brengt de teller van het aantal deelwagens in Izegem op zes.

“Dit alles past perfect in het plaatje van duurzame mobiliteit. Het is de bedoeling dat inwoners vlot kunnen overschakelen van het openbaar vervoer of de fiets naar de deelauto, en omgekeerd”, besluit schepen Maertens. Daarnaast zorgt de stad voor een kwalitatieve infrastructuur op de parkings, met laadpalen voor elektrische voertuigen en parkeerplaatsen voorbehouden voor mensen met een beperking.

Met app

De stad Izegem werkt samen met autodeelaanbieder Claus Mobility. Je herkent de deelwagens aan het logo van Claus2You en het logo van de stad. Wie gebruik wil maken van de deelauto’s, moet zich eenmalig registreren via www.claus2you.be. Daarna verloopt alles via een gebruiksvriendelijke app. Het systeem maakt geen gebruik van een abonnement. Je betaalt dus enkel voor de duur en de afstand van de rit. (vadu)