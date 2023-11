Stad evalueert mobiliteitsplan positief, oppositie reageert kritisch: “Opvallend minder ongevallen”

“Dankzij enkele maatregelen die werden ingevoerd in oktober 2020 is het verkeer aan de schoolpoorten in het centrum gehalveerd en zijn er opvallend minder ongevallen met zwakke weggebruikers binnen de Ring.” Dat concludeert het stadsbestuur na een analyse van de Dienst Verkeer. De oppositie stelt zich vragen bij de betrouwbaarheid van de cijfers en wil een debat in de gemeenteraad.

Het stadsbestuur besluit na een grondige analyse van de ongevallencijfers en verkeersstromen dat de belangrijkste doelen uit het mobiliteitsplan van het centrum zijn bereikt. “We wilden de verkeersoverlast, luchtverontreiniging en het aantal ongevallen drastisch terugschroeven. Daarom werden in oktober 2020 enkele verkeersmaatregelen uitgerold”, duidt schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V).

In functie van een veiligere schoolomgeving rond Campus College werd in de Marcel Windelsstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd van de Stationsstraat tot aan park Baron Casier. De schoolomgeving van Campus Hemelvaart werd dan weer veiliger gemaakt door de fameuze knip op de Markt. Ook de bussen werden uit het centrum geweerd. “Die maatregelen hebben hun doel niet gemist. Uit metingen blijkt dat het doorgaand verkeer in beide schoolomgevingen met minstens de helft gedaald is.”

Handelaars

“In de ongevallencijfers van de politie zien we binnen de Ring ook een halvering van het aantal ongevallen met zachte weggebruikers.” Een bijkomend doel van het plan was om het doorgaand verkeer voor een deel te verleggen naar de Ring. “Ook dat is gelukt. En ondanks die toename van het verkeer op de R35 zien we geen stijging in het aantal ongevallen met zachte weggebruikers.” Er is wel een kleine stijging in het aantal gewonde gemotoriseerde weggebruikers.

De handelaars in het centrum melden al langer dat er minder passage is in het centrum met als gevolg minder klanten. “Maar die vrees blijkt onterecht”, reageert Himpe. “In de Stationsstraat bijvoorbeeld meten we zelfs een lichte toename van het verkeer.”

Kritiek

Voor de analyse van de mobiliteitsmaatregelen verzamelde de verkeersdienst de afgelopen jaren cijfers over de verkeersstromen dankzij ingebouwde GPS-systemen in 15 automerken, de zogenaamde floating car data. “We vergeleken de cijfers van 1 september tot 31 december 2019 voor de maatregelen van kracht waren met die van 1 september tot 31 december 2022”, vertelt verkeersconsulent Jo Deprez die de evaluatie voorstelde tijdens de gemeenteraadscommissie.

Maar op de manier van werken kwam kritiek vanuit de oppositie. “De verkeersdienst gaat ervan uit dat ze de cijfers kunnen vergelijken. Maar om belangrijke conclusies te trekken, moet men volledig kunnen vertrouwen op die cijfers. Het zou correcter zijn dat er een onafhankelijke partij het mobiliteitsplan op een wetenschappelijke manier evalueert. Want als je niet zeker bent dat de cijfers uit de twee periodes te vergelijken zijn, dan kan je aantonen wat je wil”, reageert fractieleider Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD).

“Het doorgaand verkeer rond scholen is met minstens de helft gedaald”

“Er gebeurden ook geen nulmetingen. Bovendien liet de politie mij weten dat ongevallen zonder ernstige lichamelijke schade niet altijd meer worden gerapporteerd. Ook hier moet dus een kanttekening bij gemaakt worden.” Onafhankelijk raadslid Guy Van den Eynde sluit zich daarbij aan. “Ik mis nog enkele grote automerken die niet betrokken zijn bij de cijfers. Het is gevaarlijk om veronderstellingen te doen als de volledigheid van het verkeer niet werd onderzocht”, zegt hij.

Zone 30

Van den Eynde vroeg of er in de toekomst een debat mogelijk was op de gemeenteraad. “Zo’n evaluatie zie ik als een debat met voorstellen van de oppositie.” Groen schaarde zich achter dat voorstel, en reageerde ook voorzichtig op de resultaten van de analyse. “De evaluatie komt binnen als een zeer positief verhaal en ik ben geneigd om de cijfers te geloven. Die onthullen heel veel maar soms blijft het belangrijkste verborgen”, besluit voorzitter Simon Wemel.

De volgende acties binnen het mobiliteitsplan worden alvast voorbereid. Zo komen er in de Jozef Duthoystraat en de Desselgemseweg voorsorteerstroken om linksaf te gaan op de Expresweg en vanaf maandag 6 november geldt er in de binnenstad een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur, met uitzondering van de Zultseweg en de Churchilllaan.



Info: www.waregem.be/mobiliteitsplan.