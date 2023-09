Stad Brugge wil bakfietsparkeren faciliteren

Stad Brugge kiest ervoor om bakfietsparkeren te faciliteren. “Het overschakelen van de wagen naar een bakfiets is een keuze die aangemoedigd dient te worden. Ook verkeerstechnisch is inzetten op bakfietsparkeren een goede keuze. Waar voorheen één wagen kon parkeren, biedt een ingerichte bakfietsparkeerplaats ruimte aan twee bakfietsen en vier gewone fietsen.” Dat verklaarde burgemeester Dirk De fauw maandagavond tijdens een debat over de parkeerdruk in de gemeenteraad.

Raadslid Stefaan Sintobin (VB) ziet steeds meer bakfietsen opdoemen in het straatbeeld: “De parkeerdruk is nochtans al zeer groot. als ze meer dan één meter breed zijn, mogen ze een parkeerplaats van een auto innemen.”

Parkeerdruk

Janos Braem (Groen) heeft een totaal andere oplossing voor de parkeerdruk in Brugge: “Laat geen auto’s van toeristen meer toe in de Brugse binnenstad. Want nu kunnen de bewoners er niet meer parkeren. Er zijn 5600 bovengrondse parkeerplaatsen, maar er zijn wel al 6271 vergunningen voor bewoners uitgereikt.”

Volgens Sandra Wentein (Vooruit) vinden de bewoners van de Katelijnestraat en omgeving geen plaats om te parkeren, omdat de cursisten van de SNT er hun auto’s stallen: “Schaf hun gunsttarief af, nu moeten Bruggelingen ‘s avonds laat in hun pyjama hun auto gaan verzetten….”

Verschuiving

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is het al te makkelijk om alle schuld op de toeristen te schuiven: “Door hen de toegang tot de stad te verbieden verschuif je het probleem naar de randgemeenten. Met de uitbreiding van de ondergrondse parking ‘t Zand is er al meer plaats voor de bezoekers.”

“Wat mij wel verheugt, is dat steeds meer Bruggelingen hun (tweede) auto vervangen door een elektrische bakfiets. Om bakfietsparkeren mogelijk te maken op plaatsen waar er nood aan is, wordt de mogelijkheid gegeven aan de inwoners om een bakfietsparkeerplaats in hun straat aan te vragen.”

“Bij elke heraanleg van de straat vragen de bewoners minder parkeerplaatsen voor auto’s en meer fietsenstallingen. Er is een studie in de maak over het verder autoluw maken van de binnenstad.”

“Maar de blauwe zone van vier uren naar twee uren brengen, zoals sommigen vragen, zal ik niet doen. Anders krijg ik alle restauranthouders op mijn dak: in twee uren tijd kunnen de klanten niet dineren!”