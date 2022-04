Stad Brugge subsidieert semipublieke laadpalen

Nu steeds meer Bruggelingen overstappen naar elektrisch rijden zijn er ook meer laadpalen nodig. Om aan die behoefte tegemoet te komen verleent Stad Brugge aan lokale ondernemers een subsidie van 500 euro per laadpaal.

Voorwaarde is dat die laadpaal geïnstalleerd wordt op hun privaat terrein en dat die publiekelijk toegankelijk is voor minstens 10 uur per dag. Per kalenderjaar kunnen twee laadpalen gesubsidieerd worden.

“We willen meer dan voldoende laadpalen in en rond Brugge, maar het is niet altijd vanzelfsprekend om deze in te passen in het straatbeeld. Op de private parkeerterreinen van onze ondernemers is er technisch en ruimtelijk vaak meer mogelijk dan op straat. Het zijn meestal goede locaties om enkele laadpunten te plaatsen. Een laadpaal vormt, ook voor de klanten en bezoekers, een steeds grotere meerwaarde”, weet schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet.

‘s Avonds en ‘s nachts

Heel wat van die parkeerterreinen staan leeg buiten de kantooruren en dat biedt veel opportuniteiten. “Via deze subsidie willen we onze ondernemers stimuleren om hun private parkeerplek ’s avonds en ’s nachts open te stellen voor de elektrische wagens van de buurtbewoners. De laadprijs is door de ondernemer te bepalen. Wel mag ze maximaal maar 10% hoger zijn dan de prijs aan de publieke laadpalen”, vult burgemeester Dirk De fauw aan.

De subsidie mikt in de eerste plaats op ondernemingen met een klein aantal parkeerplaatsen. Grote ondernemingen met grote parkeerterreinen moeten van Vlaanderen sowieso investeren in laadinfrastructuur.

BE Food

Burgemeester De fauw en schepen Esquenet lichtten het stedelijk subsidiereglement toe op het parkeerterrein van BE Food, een Brugse firma gespecialiseerd in artisanale bereide maaltijden en smeersalades en sinds 2007 gevestigd op de industriezone Blauwe Toren. Eén van hun parkeerterreinen is ondertussen uitgerust met 15 semipublieke laadpalen.

Meer info en aanvraag van de subsidie via https://www.brugge.be/subsidie-voor-semi-publieke-laadpalen-voor-elektrische-voertuigen.

(CGRA)