“Speeddaters hebben vanaf maart touche”: ludieke ‘liefdescampage’ over nieuwe trajectcontrole in Beselare

Valentijn is nakend en dat inspireert Beselare tot een ludieke ‘liefdescampage’ over de nieuwe trajectcontrole in het dorp. “Niet boetes zijn het doel, wel een veilig en leefbaar dorp.”

De bebouwde kom van Beselare krijgt de eerste trajectcontrole in de gemeente Zonnebeke. Het gaat om de gewestweg N303. “De plaats waar dat het meest dringend is”, aldus het gemeentebestuur. “Het is een toegangspoort vanuit de A19 waarbij veel verkeer onze gemeente binnenrijdt.”

Uit voorafgaand onderzoek blijkt dat er structureel te snel gereden wordt. Vooral ’s ochtends vroeg en na de avondspits worden grote inbreuken vastgesteld. Twee camera’s meten voortaan de gemiddelde snelheid van het verkeer tussen de begraafplaats en het kruispunt met De Warande.

Gevaarlijk

“Dit leidt tot zeer gevaarlijke situaties in het centrum waar tal van zwakke weggebruikers, scholen, handelaars, onthaalouders en horeca aanwezig zijn”, zegt mobiliteitsschepen Koen Meersseman (#TEAM8980). “Een correcte snelheid verhoogt ook de leefbaarheid voor de dorpsbewoners. Het verkeer past zich al aan sinds de plaatsing van de camera’s.”

Boetes

De trajectcontrole in Beselare kost de gemeente ongeveer 200.000 euro. Vanaf 1 maart wordt er beboet. Daarbij wordt na correctie een tolerantiemarge van 6 kilometer per uur gehanteerd. Wie gemiddeld tussen 56 en 60 kilometer per uur rijdt, betaalt een GAS-boete van 53 euro. Vanaf 60 kilometer per uur, wordt 11 euro extra aangerekend per kilometer die bestuurders te snel rijden. Vanaf 70 kilometer per uur gaat de overtreding naar politie en parket, die dan het bedrag zullen bepalen.

“Maar niet boetes zijn het doel, wel een veilig en leefbaar dorp. Daarom rollen we in het thema van valentijn een campagne uit om mensen te verwittigen en te informeren over de trajectcontrole”, aldus Meersseman.

Ludiek en verleidelijk

Het gaat om “ludieke en verleidelijke” affiches door “een levensgroot knap duo” met de waarschuwing ‘speeddaten? vanaf 1 maart heb je hier touche bij de trajectcontrole’. In het West-Vlaams dialect heb je ‘touche’ wanneer je iemand aan de haak slaat. De boodschap zal ook prijken op snoepzakjes die meegegeven worden met kinderen in de kinderopvang en lokale scholen.

Speedpedelecs

De gemeente waarschuwt dat zelfs speedpedelecs gecontroleerd worden door de trajectcontrole. Wanneer de dynamische zone 30 bij de school actief is, wordt de trajectcontrole automatisch uitgeschakeld. “Dat is geen probleem”, stelt Meersseman. “Dankzij voortdurende analyse van de snelheden weten we dat er tijdens die korte periodes ook effectief traag gereden wordt.” (TP)