Sonja doet aangrijpende oproep naar stadsbestuur over parkeerbeleid: “Ik wil nog zoveel doen, maar het wordt zo moeilijk gemaakt”

Verschillende organisaties hebben al aan de alarmbel getrokken over de gevolgen van het digitale parkeerbeleid in Oostende voor personen met een beperking. Het is sinds de invoering immers enkel mogelijk om twee nummerplaten te registreren. Personen die rekenen op meerdere chauffeurs om zich te verplaatsen, ondervinden hierdoor moeilijkheden. Dat is ook het geval bij de bijna 80-jarige Sonja De Rycke. De Oostendse is strijdvaardig om de beleidsmakers te overtuigen om voldoende rekening te houden met oudere inwoners. “Het enige wat ik nog kan doen, is mijn stem gebruiken om dit aan te kaarten.”

Sonja De Rycke heeft dan wel wat hulp nodig om te stappen en ze heeft last van haar zicht, maar de Oostendse heeft een sterke geest en probeert nog zoveel mogelijk uit het leven te halen. Ze woont alleen en zorgde jarenlang als mantelzorger voor haar dochter met een beperking. Nu is ze zelf bijna 80 jaar en heeft ze hulp nodig. Ook om zich te verplaatsen.

En daar wringt momenteel het schoentje. Sinds de stad Oostende het parkeerbeleid digitaliseerde, ondervindt ze problemen om naar het centrum van de stad te trekken. Sonja, strijdvaardig als ze is, wil graag haar verhaal delen zodat beleidsmakers beseffen welke impact bepaalde maatregelen hebben op oudere inwoners die hulp nodig hebben.

“Ik heb zelf geen auto en ik heb niemand die zijn nummerplaat wil registreren om van de kaart gebruik te kunnen maken. Ik krijg hulp van Familiehulp om boodschappen te doen, maar dat gaat om verschillende mensen. Ik heb eens geteld en sinds 2020 zijn er al 23 mensen langsgekomen. Zij kunnen natuurlijk niet allemaal hun nummerplaat eerst gaan registreren vooraleer ze met mij op pad gaan. Ik heb het al eens gevraagd aan Familiehulp, maar volgens hen is dat niet haalbaar”, vertelt Sonja.

Smartphone

Sowieso is een uitstap naar het centrum een uitdaging voor Sonja. “Ik krijg twee uur iemand langs om me te helpen. Het probleem is dat als ze vijf keer moeten rondrijden in het stad vooraleer ze een plaats vinden er amper nog tijd genoeg is om effectief naar de winkel te gaan. Zeker als ze dan nog eens een parkeerautomaat moeten zoeken om te betalen. Begrijp me niet verkeerd. Ik wil betalen hé, maar zelf moet ik er zelfs maar niet aan denken om naar een automaat te wandelen. En met de app betalen, dat is veel te moeilijk voor mij. Ik heb een smartphone en ik kan bellen, maar er komt iemand langs om me te helpen om ermee om te gaan.”

“Het enige wat ik nog kan doen, is mijn stem gebruiken om dit aan te kaarten” – Sonja

Ik heb al gebeld naar het kabinet van de schepen. Ik heb zelfs al voorstellen gedaan, maar er komt geen oplossing en ondertussen zit ik hier te vereenzamen in mijn appartement. Er werd in het verleden, ook voor andere thema’s, wel eens gezegd dat de kinderen of familie maar moet helpen, maar ik heb niemand. Gelukkig springt mijn buurman bij voor bepaalde taken. Ik begrijp ook wel dat er maatregelen genomen worden om de fraude met die parkeerkaarten tegen te gaan, maar momenteel ben ik daar wel de dupe van. Ik zou ook liever gewoon in mijn auto springen, maar dat gaat jammer genoeg niet meer. Dat het nu zo moeilijk gemaakt wordt, maakt me kwaad en ik kom daar tegen in opstand. Zoek alstublieft een oplossing voor mensen zoals ik. Ik zal toch niet de enige zijn in deze situatie? Degene die het oplost zal misschien geen massa stemmen krijgen, maar ik zit hier wel. Ik woon hier graag. Ik trek mijn plan, met de nodige hulp, maar ik zit hier gewoon te vereenzamen omdat het zo moeilijk wordt om nog eens naar het centrum te trekken. Ik zie het eigenlijk niet meer zitten om te vechten en te strijden, ze nemen alles af. Het enige wat ik nog kan doen, is mijn stem gebruiken om dit aan te kaarten.”

Klantvriendelijk

Volgens schepen Björn Anseeuw (N-VA) is het systeem van registratie de enige werkbare manier om op korte termijn ervoor te zorgen dat mensen met zo’n kaart gratis kunnen parkeren. “Het systeem van registratie is eenvoudig en kan met de hulp van het parkeerloket eenvoudig gebeuren. Eens de nummerplaten gekend zijn, kan je heel snel een andere nummerplaat laten registreren. De eerste keer worden er inderdaad enkele papieren gecontroleerd, maar als je later een nummerplaat wil wijzigen dan kan dat met een eenvoudige aanvraag.”

“Ik begrijp dat het systeem op vandaag niet de ideale wereld is, maar het is op zich wel werkbaar” – schepen Björn Anseeuw

“Met samenwerking met een aantal andere steden die ook met zo’n systeem werken, zijn we aan het kijken om dat volledig te digitaliseren zodat de gebruiker zelf de nummerplaat elke dag kan veranderen. Je hebt dan geen loket meer nodig, maar dat is toekomstmuziek. Dat is nog niet voor meteen, maar we zijn er wel mee bezig omdat we willen werken aan een zo klantvriendelijk systeem van werken. Ik begrijp dat het systeem op vandaag niet de ideale wereld is, maar het is op zich wel werkbaar”, zegt Anseeuw.