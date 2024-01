Sneeuw in Kortrijk! Hou het voetpad voor je woning sneeuw- en ijsvrij

In Kortrijk zien we zoals voorspeld een eerste laagje sneeuw deze winter. De strooiploegen geven voorrang aan de wegen van het openbaar vervoer, belangrijke verkeersassen en de schoolomgevingen. Denk eraan dat je het voetpad voor je woning sneeuw- en ijsvrij moet houden over een breedte van één meter.

Voorrang aan prioritaire wegen

De strooiploegen staan al sinds vannacht om 4 uur onafgebroken paraat om vrachtwagens met zout en pekel uit te sturen. Daarenboven hebben ze borstelwagens beschikbaar om sneeuw van fietspaden te borstelen. Als de prioritaire routes afgewerkt zijn, volgen de verbindingswegen met druk verkeer en bedieningswegen van wijken. Het volledige strooiplan kan je nalezen op www.kortrijk.be/strooiplan.

Voetpad sneeuw- en ijsvrij

Zoals bepaald in het politiereglement moet je het voetpad voor je woning sneeuw- en ijsvrij houden over een breedte van één meter. In een appartementsgebouw of studentenhuis maak je hierover dus het best duidelijke afspraken met de medebewoners. Alle overtollige sneeuw en ijs kan je ophopen langs het voetpad. Zorg er wel voor dat je de rioolputten en fietspaden vrij laat. Je strooit het best met zout om de veiligheid van de voetgangers optimaal te verzekeren. Lukt het niet om je eigen stoep ijsvrij te maken? Dan kan je tegen een kleine vergoeding steeds een beroep doen op de klusjesdienst van de vzw Effect. De stad stelt geen strooizout ter beschikking. Voor de aankoop van strooizout kan je terecht in doe-het-zelf zaken, supermarkten of gespecialiseerde bedrijven.