Smogalarm zondag om 6 uur opgeheven

Het smogalarm dat sinds vrijdagochtend geldt op enkele snelwegen wordt zondagochtend opgeheven. Dat meldt Ircel, de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. Vanwege een slechte luchtkwaliteit boven ons land zijn sinds vrijdag de gewestelijke smogactieplannen geactiveerd, die onder meer een snelheidsbeperking tot 90 km/uur inhouden op enkele snelwegen. Deze en andere maatregelen blijven zaterdag wel nog gelden.

Sinds maandag werd de informatiedrempel van 50 microgram per kubieke meter lucht aan PM10 overschreden in Vlaanderen, en in de nacht van donderdag op vrijdag werd ook de alarmdrempel overschreden. In het Brussels en Waals gewest werd donderdag de informatiedrempel overschreden.

Na de hoge pieken van donderdag was de luchtkwaliteit vrijdag al iets beter, maar ook vrijdag nog werd de alarmdrempel van 70 microgram op verschillende plaatsen overschreden. In het meetpunt Burchtse Weel (Antwerpen) werd een daggemiddelde van 109 microgram gemeten en in Houthalen-Helchteren 101 microgram. Nabij Charleroi, in Marchienne, was dat zelfs 128 microgram.

Ook zaterdag worden nog hoge concentraties gemeten, maar in de loop van de dag neemt de wind toe en verbetert de luchtkwaliteit stilaan. In het algemeen blijven de PM10-concentraties wel hoog. Vanaf zondag worden de weeromstandigheden gunstiger voor de luchtkwaliteit en dalen de fijnstofconcentraties verder. Na het weekend kunnen de concentraties weer toenemen, maar nieuwe overschrijdingen van de alarmdrempels worden niet verwacht.

Het smogalarm betekent in Vlaanderen en Wallonië een snelheidsbeperking tot 90 km/uur op een aantal autosnel- en ringwegen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt een snelheidsbeperking tot 50 en 90 km/u op plaatsen waar de snelheid normaal respectievelijk 70 of 90 km/u en 120 km is. Het openbaar vervoer (MIVB) is op dagen van smogalarm gratis, net als het dagticket van Vilo!.

Verder verbieden de smogactieplannen verwarmen met hout als dit niet de enige verwarmingsbron in de woning is. Ook wordt de temperatuur in openbare gebouwen verlaagd tot 20 graden Celsius.

Door de opstapeling van de luchtvervuiling, veroorzaakt door het verkeer, de industrie, residentiële verwarming en landbouw en de blijvende ongunstige meteorologische omstandigheden, namen de fijnstofconcentraties toe.