Smalste straatje van Roeselare wordt opgewaardeerd

De stad heeft plannen om de Worstelstraat, één van de smalste straatjes in het centrum van Roeselare, op te waarderen. “We willen graag het comfort van de voetgangers en fietsers die gebruik maken van de trage weg vergroten”, aldus schepen Francis Debruyne (CD&V).

De plannen van het stadsbestuur gaan over het gedeelte van de Wortelstraat tussen de Sint-Amandsstraat en de H.Consciencestraat. “Er beweegt heel wat op de site tussen beide straten. Zo is een ontwikkelaar volop bezig met de realisatie van het bouwproject Bel-Ford, inclusief een binnenplein. Voor ons leek dit het ideale moment om de Wortelstraat op te waarderen”, aldus de schepen.

Meer comfort

De bestaande Wortelstraat wordt heraangelegd en ook wat breder gemaakt. “Zo vergroten we het comfort van de voetgangers en de fietsers die gebruik maken van de trage weg als slimme doorsteek in het centrum.” Het straatje wordt straks aangenamer door meer natuurlijk lichtinval.

In het ontwerp is er ook ruimte voor meer vergroening, acties voor waterbuffering en een gescheiden waterafvoer. De stad hoopt de Wortelstraat te kunnen afwerken in de loop van dit jaar.

(BF)