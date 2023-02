Slagboom en inzinkbare paaltjes aan sportcentrum van Moorslede: “Veiligheid bezoekers verhogen”

De gemeente Moorslede investeerde in een veiligere omgeving van de sportinfrastructuur op het Grimmertingecentrum en het speelbos. Langs de ene kant werd een slagboom geïnstalleerd, langs de zijde van het jeugdcentrum inzinkbare paaltjes. “Maar sommige gebruikers van de sportsite kunnen met een telefoonnummer wel door”, aldus schepen Jürgen Deceuninck.

In de omgeving van de sporthal, de voetbalvelden, de tennispleinen, het lokaal van het Rode Kruis, de visvijver en het speelbos is er vaak heel wat activiteit. Jongeren en sporters lopen er enthousiast rond, maar dat zorgde in het verleden vaak voor gevaarlijke situaties bij het aanrijden van wagens. “Gelukkig zijn er nooit grote incidenten gebeurd, maar we willen dat ook in de toekomst voorkomen. Daarom kozen we ervoor om extra te investeren in veiligheid op de sportsite”, vertelt schepen voor zowel jeugd als sport Jürgen Deceuninck (STERK).

Langs de zijde van de cafetaria van de sporthal werd een slagboom geïnstalleerd, langs de andere kant, de zijde van het jeugdcentrum, werd geïnvesteerd in inzinkbare paaltjes. “Op die manier creëren we voor de voetbalclub een neutrale zone tussen de kantine en de voetbalvelden en kunnen de kinderen in de toekomst ook op een veiligere manier ravotten in en rond het speelbos.”

Vissers

Bij de bekendmaking van de plannen om de site veiliger te maken, rezen er vragen bij gebruikers van het complex die soms met hun wagen dichtbij moeten rijden om bijvoorbeeld materiaal af te zetten.

“Er zijn nooit grote incidenten gebeurd en dat willen we ook zo houden”

“Onder andere voor de vissers, die heel wat materiaal bij zich hebben, zou dit een probleem betekenen. Maar ook voor hen is er een oplossing. Zij krijgen een telefoonnummer. Als men dat nummer belt, gaan de inzinkbare paaltjes naar beneden en heeft men 35 seconden de tijd om door te rijden.”

Veiligheid

Met de realisatie van de paaltjes en de slagboom is er een nieuwe stap voltooid in het veiliger maken van domein Grimmertinge. “In het verleden investeerden we al in onder andere een fietsstraat in de vlakbij gelegen Molenstraat. Het is belangrijk dat onze jonge bewoners op een veilige manier de plaats waar ze hun hobby beoefenen kunnen bereiken.”

(BF/foto JS)