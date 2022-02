Slagbomen bij schoolstraten Alexisplein in Proven en de Werf in Poperinge

In overleg met de schooldirecties van VBS De Kastanje en freinetschool De Torteltuin heeft het stadsbestuur slagbomen voorzien bij de schoolstraten langs het Alexisplein in Proven en de Werf in Poperinge. De schoolstraten werden er in 2021 (Alexisplein) en 2019 (Werf) ingevoerd om de verkeersdrukte in deze schoolomgevingen te beperken op piekmomenten en zo de verkeersveiligheid te verbeteren.

“Tot nu toe werden er telkens verkeershekken op en af de rijbaan geplaatst, maar deze hekken zijn zwaar en moeilijk te hanteren. Vanuit de scholen kwam daarom de vraag voor een praktischere oplossing met slagbomen”, zegt schepen van Mobiliteit Klaas Verbeke (CD&V).

Stapvoets

In schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers. De bewoners mogen tijdens de geldingsperiode de schoolstraat met hun wagen uitrijden, maar niet inrijden. Bestuurders die in de schoolstraat rijden, moeten dit steeds stapvoets doen en de doorgang vrijlaten voor de andere weggebruikers.

“Naast de schoolstraten langs het Alexisplein en de Werf werd de afgelopen maanden ook een schoolstraat op proef ingesteld langs het Mézières-en-Brenneplein in Watou, in de schoolomgeving van VBS De Waaier. Ook daar werd de maatregel positief geëvalueerd. Eind februari 2022 bespreekt de gemeenteraad een aanvullend reglement om dit verder te zetten. Langs het Mézières-en-Brenneplein zijn nog geen slagbomen gepland. Het stadsbestuur gaat wel verder in overleg met de schooldirectie van VBS De Waaier over de signalisatie”, aldus nog schepen Verbeke.