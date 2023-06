Sinds installatie van waarschuwingssysteem minder ongevallen met te hoge vrachtwagens aan Zwaantjesbrug in Wielsbeke

Sinds het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) begin dit jaar een nieuw detectiesysteem voor te hoge vrachtwagens installeerde aan een brug in Wielsbeke, is het aantal te hoge vrachtwagens dat onder de brug rijdt gedaald. Toch negeert 40 procent van de vrachtwagens hoger dan vier meter het verbod, ondanks een waarschuwing op ledborden. Dat heeft het AWV maandag gemeld in een persbericht.

Het waarschuwingssysteem met automatische hoogtedetectie staat aan de Zwaantjesbrug over de Expresweg (N382) en het kanaal in het West-Vlaamse Wielsbeke. Een camera meet de hoogte van de vrachtwagen, waarna de bestuurders van te hoge voertuigen via ledborden worden gewaarschuwd. Onder de brug reden elke dag gemiddeld honderd te hoge vrachtwagens. In mei daalde dat aantal tot veertig.

Volgens het AWV weten de chauffeurs uit ervaring dat ze er net onder geraken: de brug is op zijn laagste niveau vier meter en vijftien centimeter hoog. Maar dat is bij wet verboden en niet zonder risico. Zelfs zonder de brug te raken kan het dekzeil worden losgerukt. De laatste vijf jaar is de brug drie keer aangereden met gewonden, ernstige schade aan de brug en ladingverlies als gevolg. In 2021 werden er volgens statistiekbureau Statbel in totaal 522 bruggen of viaducten aangereden in België.

“De setup is nieuw voor Vlaanderen en preciezer dan het systeem van hoogtedetectie met laser dat al elders bestaat”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “Bij meer dan vier meter wordt een ANPR-camera getriggerd die de nummerplaat toont, samen met een waarschuwing op een ledbord 400 meter verder dan de detectiecamera. Er staat aan de brug al een verbodsbord, maar deze dynamische signalisatie spreekt zeer gericht overtreders aan.”