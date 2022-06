Simon Bekaert (Vooruit) windt zich op over omleiding in Tielt: “Zwaar verkeer wordt expliciet door onze stadskern geleid”

Niet voor het eerst uit gemeenteraadslid Simon Bekaert (Vooruit) zware kritiek op de verkeerssituatie in de Tieltse schoolomgeving. Hij klaagt al langer steen en been over het vele vrachtverkeer in het centrum van Tielt, maar dat de omleiding voor de werken aan de Marialoopsesteenweg via de schoolomgeving loopt, kan er bij hem helemaal niet in. “Op deze manier wordt het zwaar vrachtverkeer expliciet door onze stadskern en schoolomgevingen geleid.”

Simon Bekaert pleit er al langer voor om het zwaar doorgaand verkeer te weren uit Tielt-centrum. Zo ook op de gemeenteraad eerder deze maand. “Groot was dan ook mijn verbazing toen ik vier dagen later zag dat er zowel in Tielt, als in Meulebeke omleidingsboren geplaatst werden die het vrachtverkeer door onze stadskern leiden. Dat natuurlijk met nog meer zwaar vrachtverkeer tot gevolg. Er is dan ook geen enkele rekening gehouden met verkeersveiligheid”, vertelde hij vrijdag.

Alternatief

Volgens hem was er nochtans een valabel alternatief. “Het vrachtverkeer zou ook via de veilige route N37 en N50 omgeleid kunnen worden, zonder door onze schoolomgeving te moeten rijden. Maar men leidt het verkeer liever om dwars door onze stadskern.”

Op de volgende gemeenteraad zal Bekaert dan ook pleiten om bij het plannen van wegwerkzaamheden en bij het uitwerken van omleidingen een verkeersveiligheidstoets toe te passen, waarbij wegwerkzaamheden ook afgestemd kunnen worden op die in de buurgemeenten.

Ook het gebrek aan afstemming stuit Simon Bekaert immers tegen de borst: “Men had in de timing van de werken Marialoopsesteenweg rekening moeten houden met de werken in de Ginste en de werken in de Pittemstraat. De Marialoopsteenweg is al twintig jaar aan vernieuwing toe. Dan komt het niet op een paar maanden.”

Overlegmomenten

Dat laatste wordt alvast weerlegd door schepen van Mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V): “Er zijn wel degelijk heel wat overlegmomenten geweest waarbij Meulebeke, Oostrozebeke en AWV aanwezig waren. Zo hebben we bijvoorbeeld het tweede deel van de werken aan de Marialoopsesteenweg al uitgesteld tot die aan de Wakkensesteenweg afgerond waren. Er kon evenwel niet gewacht worden tot ook de Gentstraat terug open is.”

Ook over de omleiding is hij stellig. “Een deel van de omleiding loopt via de Marialoopkouter. Een ander deel loopt inderdaad via de gewestwegenroute door Tielt. Natuurlijk was een omleiding via de N50 en de N37 ook voor ons wenselijk, maar zolang we het vrachtverkeer niet kunnen weren, kunnen we ze ook niet dwingen om die route te volgen.

“Het is uiteindelijk ook onze betrachting om het zwaar verkeer te weren uit onze dorpskern. Daarvoor loopt momenteel de verkeersleefbaarheidsstudie en hebben we in april de verkeerstellingen georganiseerd om het Vlaams gewest te overtuigen om zoveel mogelijk doorgaand verkeer te weren op de drukke gewestwegen door Tielt.”

