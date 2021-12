Servicestation met truckparking langs A11 in Zeebrugge opent in 2023

In de loop van 2023 opent nabij de A11 in Zeebrugge een tank- en servicestation met een beveiligde parking voor 135 trucks. Het havenbestuur heeft de concessie de bouw en exploitatie toegewezenen aan de familiale groep Aers uit Aardenburg (Nederland)

“Met dit project willen we in het havengebied een goed uitgeruste en voldoende grote truckparking te kunnen aanbieden”, zegt CEO van de haven Tom Hautekiet. In Zeebrugge is er al jaren een grote behoefte aan geschikte faciliteiten voor truckers. Dit leidde al meermaals tot onvrede met de bewoners en tot sanitaire wantoestanden op terreinen aan de watertoren en op deTransportzone.

Beveiligde parking

De aanbesteding werd gewonnen door vennootschap J.L. Aers & Zoon. Dit behoort tot de groep Aers Olie met hoofdkantoor in Aardenburg (Zeeland) en een Belgische uitvalsbasis in Sint-Margriete (Oost-Vlaanderen). De familie Aers zit al tachtig jaar in de oliehandel en runt zeven tankstations in Zeeuws-Vlaanderen. Ze is hoofdverdeler van onder meer de merken Esso, Mobil en Antargaz.

De concessionaris moet in Zeebrugge minstens 135 parkeerplaatsen voor trucks realiseren, waaronder tien voor ADR-voertuigen (gevaarlijke lading). Er komt één in- en uitrit met camerabewaking, toegangscontrole en nummerplaatherkenning. Binnen de ‘clean port’-filosofie van Zeebrugge moet het bijhorende tankstation naast de klassieke fossiele brandstoffen ook vloeibaar aardgas (lng), elektrische laadpalen en op termijn waterstof en bio-lng aanbieden. Er komt ook een servicestation met gratis wifi, sanitair, wassalon, restaurant en winkel.

(RJ)