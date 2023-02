Seniorenverenigingen halen slag thuis: De Lijn past route nieuwe buslijnen licht aan tussen Bredene en Vuurtorenwijk

Het openbaar vervoernet in Vlaanderen ondergaat dit jaar enkele wijzigingen. Zo wordt er veel meer ingespeeld op de mobiliteitsvraag van de reizigers. Ook in Bredene en Oostende zullen er wijzigingen zijn aan de buslijnen vanaf 1 juli. Drie seniorenverenigingen trokken echter met 707 handtekeningen naar De Lijn om een bijsturing te vragen en ze hebben die nu ook gekregen.

Bij senioren in Bredene was de voorbije maanden ongerustheid gerezen naar aanleiding van de geplande invoering van basisbereikbaarheid, de grote mobiliteitsswitch voor Vlaanderen. Het openbaar vervoernet verandert immers in een vraaggestuurd model. Waar de mobiliteitsvraag zeer groot is, wordt extra ingezet. Vanaf 1 juli zal dit ook merkbaar zijn in de brede regio van Bredene en Oostende. Het nieuwe stads- en streeknet gaat dan gedeeltelijk van start.

Welke wijzigingen?

Voor Bredene betekent dit het vervangen van de huidige buslijnen 4 en 9 (Sas-Slijkens – Groenendijk) door de nieuwe lijnen 2 Station – Vuurtorenwijk – Groenendijk en 4 Station – Bredene. Door de hertekening van de lijnen komt er een frequenter aanbod van beide lijnen (4 in plaats van 3 bussen per uur op weekdagen). Bovendien kan door de opsplitsing ook een betere bediening van de Bostoenwijk voorzien worden via een halte in de Taboralaan. Ook de dichtbevolkte Vicognewijk krijgt, dankzij de ingebruikname van de nieuwe en toegankelijk aangelegde halte in de Breeweg, een structureel aanbod, in plaats van het beperkt aantal ritten op vandaag.

Door de nieuwe buslijnen moesten Bredense inwoners zich oorspronkelijk eerst van Bredene Sas, Bredene Dorp en Bredene Duinen verplaatsen naar het station van Oostende om naar de vuurtorenwijk te kunnen gaan. Hetzelfde voor de inwoners van de vuurtorenwijk die ook eerst naar het station van Oostende moesten reizen om naar de buren in Bredene Sas, Bredene Dorp en Bredene Duinen te geraken. Naar aanleiding van de ongerustheid en de petitie over het wegvallen van de rechtstreekse verbinding tussen Bredene en de nabijgelegen Oostendse Vuurtorenwijk, werd in overleg met de vervoerregioraad, de gemeente Bredene, De Lijn en de senioren nu een kleine bijsturing voorzien van het plan.

Er is naar ons geluisterd

Zo werd een beperkte aanpassing van de reisweg van lijn 2 Station – Vuurtorenwijk – Groenendijk goedgekeurd. Lijn 2 zal niet langer als lus functioneren zoals oorspronkelijk voorzien, maar zal in beide richtingen dezelfde reisweg krijgen, met nieuw begin-/eindpunt aan de Groenendijk. De betrokken seniorenverenigingen VIEF Bredene, OKRA Bredene en VLAS Bredene reageren tevreden: “Er is echt naar ons geluisterd, en onze voorstellen zijn grondig onderzocht. De aanpassing is niet helemaal wat we gevraagd hebben, maar dit werd wel uitgetest en het bleek in de praktijk niet haalbaar. Met deze aanpassing moeten mensen nog 600 meter wandelen en twee bussen nemen, maar het is op zich wel haalbaar. De Lijn heeft ook gezegd dat er nog een evaluatie komt”, zegt initiatiefnemer Kris Costenoble (Vief Bredene).