Schuiferskapelle krijgt ‘meer vrouw op straat’ met nieuwe ‘Juffrouw Elzastraat’: “Ze dwong respect af in de klas”

De straat in de nieuw aan te leggen verkaveling aan de Dosseweg zal de Juffrouw Elzastraat heten. Die naam verwijst naar Elza Verhulst (1907 – 1988), een bekende lerares in het naoorlogse Schuiferskapelle.

De Heemkundige Kring en de Cultuurraad van Tielt, die bij nieuwe straatnamen steevast voorstellen doen, hadden een paar jaar geleden naar aanleiding van de campagne ‘Meer Vrouw op Straat’ al laten weten dat er waar mogelijk voor meer vrouwelijke straatnamen gekozen zou worden. Zo kwamen er in 2021 in Tielt al vijf nieuwe vrouwelijke straatnamen bij en ook nu weer valt de keuze niet toevallig op een vrouw.

Nooit getrouwd

“Tot in de jaren zestig was het uitgesloten dat leraressen in katholieke scholen getrouwd waren”, motiveert Heemkundige Kring De Roede van Tielt de keuze. “Elza is dan ook nooit getrouwd, waarmee ze een exponent is van de vele vrouwelijke leerkrachten die een keuze moesten maken tussen een gezinsleven en een beroepsleven.”

Verder had ‘juffrouw Elza’ volgens de heemkundige kring ook een ijzersterke reputatie. “Iedereen die na de oorlog is opgegroeid kende haar. Ze had een kordate stap en stem. De leerlingen hadden ontzag voor haar en ze was ambitieus rond de goede resultaten van haar leerlingen. ‘Niet trunten en uw beste doen’ was haar leidmotief. Als boerendochter gebruikte ze ook veel volkse uitdrukkingen als ‘Woar er rook is, is er vier zei pier, en hij ontstak zijn puppe aan ne peerdestront.’ Zo bracht ze de meisjes gezond verstand bij. Tot slot zette ze zich ook jarenlang in voor de grootste vrouwenvereniging van Schuiferskapelle, als secretaris van de boerinnenbond.”

De nieuwe straatnaam staat op de agenda van de gemeenteraad van september. (SV)