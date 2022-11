Schoolvervoerplannen voor negen Brugse scholen

Een fiere burgemeester Dirk De fauw overhandigde op dinsdag 29 november samen met schepen van Preventie Mathijs Goderis aan negen Brugse scholen de schoolvervoerplannen waarmee ze aan de slag kunnen.

In een schoolvervoerplan wordt vrij gedetailleerd de vervoerswijze van de leerlingen en leerkrachten in kaart gebracht. Zo wordt gekeken op welke vervoerswijze ze naar school kunnen en welk traject ze hiervoor moeten afleggen.

“Alle trajecten worden op een grote kaart geplaatst zodat de Stad een goed zicht krijgt op alle rijroutes van en naar de school. Eens de rijroutes in kaart gebracht zijn, wordt in overleg met de school een knelpuntenanalyse gemaakt”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Na de opmaak van de schoolvervoerplannen worden per school gemiddeld tien infrastructurele suggesties aan de Stad voorgesteld om verder te onderzoeken.

Bijgevolg worden in Brugge jaarlijks meer dan honderd suggesties onderzocht om de schoolomgevingen veiliger te maken. Zo werden eerder al zebrapaden aangepast, werd de looplijn naar de school verbeterd of werd de parkeerproblematiek in de omgeving aangepakt.

“Daarnaast worden er ook verschillende tips aan de scholen meegegeven in zake sensibilisering en worden de leerlingen, leerkrachten en ouders heel wat mogelijkheden aangeboden om zich duurzamer van en naar school te verplaatsen. Zo worden de schoolvervoerplannen voor alle partijen een win-winsituatie”, aldus schepen Mathijs Goderis.

De scholen die een schoolvervoerplan kregen zijn: Basisschool Sint-Lodewijks Christus-Koning, Basisschool Element, Abdijschool Zevenkerken, OLVA De Meersen, Freinetschool Context, Immaculata-MAST, Stamina, KTA Brugge, Sint-Leo Hemelsdaele secundair. (PDC)